北富銀搶攻億級客群　打造財富管理鑽石品牌

台北富邦銀行長期深耕財富管理，並借鏡國外作法建立「 高資產理財業務責任地圖」， 積極透過治理架構提升財富管理和風險控管，以客戶需求為核心， 研發客製化產品滿足多元投資需求， 同時以客觀風控機制為客戶兼顧合理風險範圍， 並配置專屬鑽石團隊，提供整體諮詢服務。於23日獲得金管會同意 開辦有財管2.0之稱的「高資產客戶新財管方案」， 將為上億級高資產客群全面升級提供國際私銀等級之產品服務， 並透過財管專業治理機制形塑良好企業文化以及落實公平待客， 打造財富管理鑽石品牌，致力提供最佳客戶體驗。

北富銀執行副總經理莊慧玫表示，北富銀在高端客群經營上， 與擁有兩百多年歷史的國際私人銀行瑞士隆奧銀行（Lombard Odier）策略合作，創造「富御恆傳」專屬私人銀行品牌， 以獨特的整合性生態圈服務平台，聚焦高資產客群需求， 透過頂級的財富管理團隊， 提供結合國際視野與本地資源的優質私人銀行服務， 為客戶打造安心的全方位金融解決方案。

為強化對於高資產財富管理業務的治理機制， 北富銀借鏡國外先進作法，包括英國金融行為監理總署（FCA） 規範、香港和新加坡相關制度，建立「高資產理財業務責任地圖」， 明確定義高階管理階層之核心職能領域及問責方式， 進而落實高資產財管業務專業治理機制，透過成立專責督導小組、 發展特色產品、嚴選目標客群、專業鑽石團隊服務、 投資組合管理藍圖規劃、 高資產財富管理人才職能地圖課程訓練等各種面向， 形塑良好的企業文化與執行方針，並促進有效的風險管理模式。

因應新世代接班及台商資金回流趨勢， 北富銀充分運用金控兩岸五地資源經營高資產客戶， 在獲准開辦高資產財管業務後， 北富銀將可提供高資產客戶更多元的專屬金融商品與服務， 包含提供無信用評等限制的外國債券，做為資產配置的積極選項； 量身打造於境內外發行外幣結構型金融債券， 提供多元穩健的投資選擇；引進私銀等級私募基金、 國際級主題私募股權基金等，滿足高資產客戶多樣化需求。

身為國內私銀先驅及系統性重要銀行， 北富銀經營財富管理的表現亮眼，今年已榮獲《財訊》 財富管理大獎「最佳理專團隊」、《今周刊》財富管理銀行評鑑「 最佳財富管理銀行獎」特優、《亞洲貨幣雜誌（Asiamoney ）》「台灣特優家族辦公室」、《財資雜誌（The Asset）》「台灣最佳私人銀行-高淨值客群家族辦公室」、《 全球商業雜誌（Global Business Magazine）》「台灣最佳創新財富管理銀行」、《 國際私人銀行家（Private Banker International）》「卓越私人銀行」、《 數位銀行家（The Digital Banker）》「最佳新世代經營傑出獎」、《世界商業展望（W orld Business Outlook）》「台灣最佳新世代經營獎」、《世界經濟雜誌（ World Economic Magazine）》「最佳財富管理銀行」及「 台灣最佳私人銀行」等多項國內外殊榮。

未來北富銀將持續聚焦以專業團隊、多元理財商品與服務、 兼顧風險的財務模型與管理機制、 效率化的作業流程等全方位效能管理，深化高資產客戶服務與經營， 成為客戶心中財富管理的鑽石品牌。