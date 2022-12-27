獨家》台灣跟進裁員潮？宏碁創辦人施振榮談明年經濟　虛擬貨幣NFT交易動盪「人性」使然

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)宏碁集團創辦人施振榮今（27）日參加灣聲樂團主辦的新年音樂會宣告記者會，接受媒體聯訪時被問及如何看待全球及台灣明年經濟發展，以及近日動盪不安的虛擬貨幣市場，他對於長期發展持樂觀態度，但仍提出一點提醒。

全球經濟不穩定，萬物齊漲通膨高居不下，施振榮卻對於台灣明年經濟整體保持樂觀，原因在於「雖然全世界經濟不穩定，不能過度期待，但台灣的競爭力一直存在，不只是半導體，各行各業都很不錯。」

施振榮分析，上半年經濟依舊處於調整期，台灣大環境不會很理想，但台灣企業最大特色很有彈性易調整，應思考如何在景氣不好如何少損失一點，景氣好時多爭取一點，不斷循環下去台灣會越來越強。

至於下半年是否有望恢復正循環？施振榮語帶保留，「還是要看客觀環境，每個國家都在解決通膨問題，應該慢慢會調整到正常情形。」

國外裁員潮蔓延到台灣？施振榮分析，台灣科技業還在缺人目前不用太擔心，但反觀美光及韓國半導體產業，都是因為以生產記憶體為主，產品單一化加上市場需求減少，只能低價銷售；另外，Intel則是製造沒有競爭力，僅是設計行銷很強。

施振榮提醒，大家要透過長期累積的經驗跟教訓，培養（良好）體質跟核心能力，雖然創新一直是台灣優勢，但要加強掌握市場跟行銷的能力，接近市場很重要，宏碁就是倒向發展，先掌握系統跟市場，再往後走面板跟半導體各種關鍵性組件，掌握出海口很重要。

至於虛擬貨幣市場近日動盪，不斷傳出投資人慘賠消息，身為台北101數位藝術空間「双融域」的投資者，施振榮認為，目前很多現象是炒作出來的，過渡期本就會有很多問題，這牽扯到人性。

「大數據、AI、區塊鏈等都是必要的技術，至於要如何運用，總是會有人產生對市場有價值的作品，但是也會在發展的過程中，大家因過度期待產生問題，這就是人性。」施振榮強調，NFT相關科技是不會停的，這是未來趨勢。並透露接下來台灣抽象大師江賢二會於双融域展出生成藝術作品，挑戰過去不曾接觸的創作，令人十分期待。

針對近日藍綠立委齊喊「還稅於民」，施振榮認為是好政策，但強調政府因為疫情也花了很多錢，總是要怎麼合理的平衡，台灣相對因為疫情做得很好，才能讓經濟的發展相對順利。