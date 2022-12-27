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【2024年台灣恢復1年制義務役】 蔡英文：役男薪資26k、年資計入勞退制度、國防部負擔雇主提撥額

蔡英文宣布，自2024年起，恢復1年制義務役，適用對象為2005年1月1日後出生的役男。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2022/12/27 16:33
總統蔡英文27日下午宣布，自2024年恢復1年制義務役，並將義務役年資銜接勞退制度。（圖／翻攝自總統府直播影片）

總統蔡英文27日下午宣布，自2024年恢復1年制義務役，並將義務役年資銜接勞退制度。（圖／翻攝自總統府直播影片）

（台灣英文新聞／張雅鈞　台北報導）總統蔡英文今（27）日下午召開記者會，說明國防兵力結構四大區塊，以及自2024年起恢復1年制義務役，提高役男薪資到26307元，並將服役年資銜接勞退制度，由國防部負擔勞退雇主提撥額。

蔡英文宣布，自2024年起，恢復1年制義務役，適用對象為2005年1月1日後出生的役男。蔡英文坦言，「這是一個困難的決定，但也是身為總統、三軍統帥無可迴避的責任。」

蔡英文強調，現行的四個月訓練，已無法因應快速作戰需求，本次推出的1年期義務役也做出四項調整：強化訓練內容、提升役男薪資、服役年資銜接勞退制度以及研訂彈性修業制度

第一，強化訓練內容：增加新武器操作訓練，擴充訓練的量能。入伍訓練實彈射擊將由86發倍增到160發，全役期不低於800發。此外，2023年逐步增加4個月軍事訓練役的訓練強度，2024年起4個月軍事訓練役一樣進行為期8週入伍訓練。

第二，提高役男薪資：以二兵為例，義務役薪資將提高至26307元。隨軍階提升，薪資也將相對提升。

第三，推動服役年資銜接勞退制度：未來將修法，讓義務役年資與勞退制度銜接，並由國防部負擔雇主勞退提撥額。

第四，研訂彈性修業制度：教育部將與大專院校溝通，研究更有彈性的教育方案，讓役男能夠無縫接軌，不浪費時間。

蔡英文表示，沒人喜歡戰爭，「但我們越是做好準備，中國冒進的機率越小；我們越團結，台灣就越強壯、安全。」這也是她所強調的，「和平靠國防，國防靠全民。」

蔡英文指出，面對國際威權擴張，國際許多國家，如美國、歐盟、日本、澳洲、菲律賓等國家都紛紛強化戰略，提升國防戰力與軍事量能。台灣守在全球民主防線的最前線，「備戰才能避戰，能戰才能止戰。」

蔡英文指出，經全盤檢視國家防衛戰力，推出以「強化全民國防」為目標的新版兵力結構調整方案，該國防體系主要分為四大區塊：主戰部隊、守備部隊、民防系統以及後備系統

第一，主戰部隊：編制21萬人、現員18萬人以志願役軍人為主，守護國家安全的第一線。

第二，守備部隊：義務役為主的常備，主要負責國土守備、基礎設施防護、支援主戰部隊，協助民防工作。因當最有可能發生「快速作戰」，現行守備部隊由後備軍人動員而成，速度較慢，且僅4個月軍事訓練無法形成即戰力。因此本方案主要核心調整，為以志願役為基幹，以義務役為主要兵力組成，將「守備部隊常備化」。任務性質上，是以志願役為主體的國土防衛部隊。

第三，民防系統：整合民間力量，各部會、地方政府、替代役所建構。擔負救災、醫療、治安維護、工程搶修等任務。

第四，後備系統：以退役的志願役充實主戰部隊，退役的義務役充實後備部隊。支援主戰及守備部隊的各項作戰，並負責城鄉守備任務。
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勞退
年資
國防

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