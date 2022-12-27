南韓涉貪前總統李明博獲特赦 免除15年刑期、82億韓元罰金、還能再參選

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）南韓總統尹錫悅任內二次特赦，1373位特赦名單中，包括因貪汙受賄入獄的前總統李明博，其剩餘15年刑期及82億韓元（約新台幣2億元）罰金將於28日0時一筆勾銷，更恢復政治權利可再度參選。此外，多位保守黨人士獲赦復權，也讓在野黨頗有微詞。

今年5月上任的尹錫悅，於8月光復節時，特赦時任三星電子副會長李在鎔等商界要角，本次新年特赦則包含9名政界人士、66名公職人員，其中就有因向三星集團收賄等罪行，於2020年被判處17年徒刑、罰金130億韓元、剝奪政治權利的李明博。

韓聯社報導，李明博因收賄等多項罪名被判處17年徒刑、130億韓元罰鍰，追徵犯罪所得 57.8億韓元定讞，是第四位入獄的南韓總統。

今年6月，李明博因健康惡化暫停服刑於醫院治療，如今將於28日零時免除剩餘15年刑期和82億韓元罰金，並恢復政治權利。

李明博繼任者朴槿慧，也因貪污於2017年下台後鋃鐺入獄，在歷經近5年牢獄生活後，於2012年底獲得特赦出獄。而本次獲特赦的，還有多位李明博政府以及朴槿慧政府時期的多位重要官員在內，這些保守派人士脫身，不僅為未來選舉增添變數，也讓外界，特別是在野黨詬病尹錫悅視法治於無物。