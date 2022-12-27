義務役延長為1年 103年起適用94年次後役男 薪資有感提升至20K

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文今（27）早上午召開國安高層會議，拍板定案義務役延長為一年。自民國113年1月1日起施行，徵集94年次1月1日以後出生役男；未來義務役薪資也將自6510元提高至20300元。

蔡英文上午10點召開國安高層會議，就「強化全民國防兵力結構調整方案」進行討論，12點邀執政黨立法院黨團及立委溝通，並預訂於下午3點30分召開記者會公開對外說明。

據與會人士透露，此次兵力結構改革有３大重點。其一，明確防衛任務，兵力結構以４大區塊劃分，分別為主戰部隊、守備部隊、民防系統、後備系統；其二，導入美軍等最新模組化訓練模式，強化新制義務役士兵的訓練；其三，大幅提升義務役薪資，以二兵為例，實領薪資由每月新台幣6510元提升至20300元，並依勤務性質給予專業加給。

外界關注的義務役已確定延長為１年，在民國111年12月公告方案之後，112年公告滿一年，113年1月1日開始實施，也就是說，民國94年1月1日以後出生的役男，將依規定入伍。

根據新方案，一年義務役可接受駐地、專精、基地及聯合演訓等完整訓練，並增加新式武器、裝備及民防訓練。一開始8周分發部隊實施專長、民防訓練及編制武器射擊。接著區分為駐地訓練18周、專精訓練7周、基地訓練13周及聯合演訓6週，共44周訓練。