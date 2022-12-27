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疫情升溫！12/27台灣增24,498例COVID-19：24,427例本土個案、71例境外移入、7例死亡

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/27 14:20
指揮中心提供

指揮中心提供

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增24,498例COVID-19確定病例，分別為24,427例本土個案及71例境外移入；另確診個案中新增7例死亡。

指揮中心表示，今日新增之24,427例本土病例，為11,366例男性、13,041例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市依序為新北市(4,717例)，臺中市(3,123例)，臺北市(2,735例)，桃園市(2,637例)，高雄市(2,433例)，臺南市(2,141例)。

指揮中心指出，今日新增7例本土病例死亡個案，為1例男性、6例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、5例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年12月7日至12月23日，死亡日期介於12月18日至12月23日。

疫情升溫！12/27台灣增24,498例COVID-19：24,427例本土個案、71例境外移入、7例死亡疫情升溫！12/27台灣增24,498例COVID-19：24,427例本土個案、71例境外移入、7例死亡

指揮中心說明，今日新增71例境外移入個案中，為32例男性、39例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自日本(3例)，中國、香港、泰國及越南(各2例)，印尼、美國、菲律賓及新加坡(各1例)移入，另56例感染國家調查中。入境日期介於今年11月26日至12月26日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,738,114例確診，分別為39,570例境外移入、8,698,490例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計15,120例COVID-19死亡病例，另17例為境外移入。

12/27台灣增24,498例COVID-19：24,427例本土個案、71例境外移入、7例死亡
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