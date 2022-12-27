美國俄亥俄州麻疹疫情蔓延　超過81名兒童染疫　逾9成未接種疫苗

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國俄亥俄州中部爆發麻疹疫情，至少有81名兒童確診，約6成7的確診病例是1歲至5歲的幼童，其中僅有5人接種過疫苗。衛生單位提醒，接種疫苗是預防麻疹最有效率的方法，呼籲家長盡快帶家中小孩完整接種2劑MMR疫苗。

根據當地衛生官員表示，此波疫情自11月起從哥倫布市開始爆發，截至目前至少有81名兒童確診，其中29人住院，而患者中有76名未接種疫苗。

據知，這波疫情源頭是一群兒童前往麻疹疫區後，將病毒帶回哥倫布市，高傳染性的麻疹迅速在未接種疫苗的孩童間傳播。

根據凱澤家族基金會 (Kaiser Family Foundation)本月的民意調查結果，有超過三分之一的未成年子女之父母認為，當孩子上公立學校時，監護人有權利拒絕為孩子接種麻疹、腮腺炎和德國麻疹等常規疫苗，即便這些傳染病可能會增加他人健康上的風險。

醫師和當地官員警告，由於在Covid-19 大流行期間，常規疫苗接種率持續下降，本來可藉由疫苗來預防的疾病正捲土重來，加上反疫苗人士堅決的態度，加劇了疾病傳播，不排除恐導致悲劇性的結果。

麻疹為傳染力很強的病毒性疾病，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，初期症狀又容易與感冒混淆，前驅症狀包括發燒、鼻炎、結膜炎（畏光、流眼淚、眼睛發紅）、咳嗽等；在前驅症狀3到4天後會出現紅疹，較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎。

麻疹潛伏期較長，自感染病毒開始至出疹約為21天，在疫苗尚未使用前，超過99%的人都會被感染，幾乎每個人的一生中都難逃麻疹侵襲。根據美國CDC數據顯示，完整接種2劑MMR疫苗的保護力可達97%，是預防麻疹最有效率的方法。