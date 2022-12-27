【重磅登場】台灣名導賴聲川史詩級《如夢之夢》亮點　連看8小時不喊累、坐蓮花池看戲尋生命真理？

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)台灣舞台劇導演賴聲川推出重量級《如夢之夢》，首演22年來曾3度在國家戲劇院演出獲好評，此次全新製作近8小時，觀眾坐在「蓮花池」被演員360度環繞，今（27）日正式於國家兩廳院演出，於昨日舉行彩排記者會，許多亮點也一併曝光，讓我們一起來看看吧！

台灣劇場民主化之父



(攝影/王弼正)

賴聲川1954年出生於美國華盛頓，12歲隨父母回台，經歷動盪而壓抑的台灣 60、70 年代，畢業後赴美留學，1983年以有史以來最高成績取得美國加州柏克萊大學戲劇博士學位後，回台任教於剛成立的國立藝術擊院戲劇系。當時正值戒嚴時期，他決定不仿照西方作品採用集體即興創作的方式，與學生和演員一起創作，巧妙靈活地融合了當下對政治、社會及文化的關懷，讓劇場成為台灣民主化過程中奇妙的一種論壇。

巴黎老友、倫敦死亡車禍化為靈感



(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

1999 年倫敦近郊發生兩列火車高速對撞意外，兩星期後車禍死亡人數下修，令人意外的是，賴聲川表示，居然有人從這慘烈的車禍中站起身來，發現自己没受傷，然後就離開現場，有些還買了機票出國。

賴聲川說，「我想像這些人從車禍現場站起來，發現沒有受傷，看著周圍的修狀，想到：不論我人生捅了多大的簍子，不論我欠多少債務，銀行的或感情的，一切一筆勾銷。真的是這樣嗎？從佛法的『業』來說要如何解釋？」

演出穿越1895年到2000年的法國、上海、台灣，還有許多靈感來自賴聲川看似不連貫的生活經驗，包含從新聞事件﹑到不丹旅遊、和住法國的朋友杜可風（Christopher Doyle）談天中得來。綜合這些靈感，在一次前往印度旅行時到他心中，接著透過兩次創作過程，一次是在美國加州柏克萊大學用英文完成的，一次是在國立台北藝術大學用中文完成。

故事劇情



(攝影/王弼正)

從一位醫生和一位病因不明的五號病人的故事展開，他和一位孤獨的巴黎女服務生在一個然小公寓中的故事，他和一位隱居上海的老太太的關係，這位上海老太太年輕時的故事，她如何遇見一位法國伯爵外交官和他結婚，到法國湖遷大城堡居佳、學藝術，他們的關保激烈地發展下去，最後有一天伯爵死於一場修烈的火車車禍。還是沒死，反而離開了，去展開自己全新的生命？

五號尋找一個上世紀20年代畫中的女人「顧香蘭」的一生，走過顧香蘭在法國去過的咖啡廳、住過的城堡，以及可以「看見自己」的湖。一路穿過這個湖看見了上世紀20年代曾經燈火輝煌的上海「天仙閣」，在巴黎蒙帕那斯街頭觥籌交錯的哲學家、畫家、音樂家等，中國的琴棋書畫，法國的自由革命，故事重疊交匯，賴聲川用一種「全景式」的視角，帶我們走進戲中眾多人物的生命旅程。

金馬影帝莫子儀加持



莫子儀(前方)。(攝影/王弼正)

以《親愛的房客》勇奪2020金馬影帝的莫子儀飾演「五號病人A」，他說「五號病人就好像是每個人生活當中都會遇到的『自己』，透過這個戲，跟隨著五號病人的生命旅程以及旅程中遇到所有不同的人，我們可以更珍惜活著的當下。」

精彩卡司



(攝影/王弼正)

莫子儀、蕭艾、屈中恆、徐堰鈴、簡嫚書、張本渝、樊光耀、黃士偉等台灣29個優秀演員演出200多個角色。

神聖梅花池



(攝影/王弼正)

以印度「舍利塔」為靈感，賴聲川邊寫本劇本邊看著信徒不斷湧進，以順時鐘方向繞塔以示尊重，他想「如果把觀眾當作神聖的物體，被演員故事圍繞，是否有可能將劇場還原成更原始的狀態？」於是，劇場設計讓部份觀眾坐在表演空間中央，並取名為蓮花池的旋轉椅子上。就如同朝聖者用順時鐘方面環繞一個神聖的空間，觀賞《如夢之夢》彷彿經歷不同人們的生命，一同思考生命這個話題。

名導推薦書籍



(攝影/王弼正)

賴聲川表示，1999年他去印度參加研習營旅行到菩提迦葉一一䆁迦车尼兩千六百年前證悟的地方。菩提迦葉路途遙遠，因為去過所以知道在路上定要帶一本書。「出門的時候，我從書架上隨便抓了一本，恰巧是索甲仁波切的《西藏生死書》，儘管已經看過好幾遍，但我就是覺得在路上翻一翻會不錯。」

演出資訊

演出地點： 國家戲劇院

演出時間：2022/12/27、12/29 - 2023/1/2、1/4 - 1/7，共10場

14:00 - 23:40

購票連結：https://www.opentix.life/event/1546343317931937794