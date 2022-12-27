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尼加拉瓜與台灣斷交 立院通過停止台尼自由貿易協定

前大使吳進木斷交後就拒絕返台，還惹出「叛國」爭議

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/27 11:46
尼加拉瓜總統奧蒂嘉2018年資料畫面（圖／美聯社）

尼加拉瓜總統奧蒂嘉2018年資料畫面（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）中美國家尼加拉瓜2021年12月10日與我國斷交，還扯出了大使吳進木隱匿政情、滯尼不歸等爭議。立院今（27）日通過「中華民國（台灣）政府停止中華民國（台灣）與尼加拉瓜共和國自由貿易協定施行文書」案，正式停止施行台尼自由貿易協定（FTA）。

自由時報據12月14日外交部向立院提出的書面報告指出，尼加拉瓜去年12月15日片面廢止台尼FTA，過程極不友善，也未提前通知我方，構成國際條約法的重大違約行為。為了完備法定程序，我國駐WTO代表處今年3月將停止施行台尼FTA文書轉致尼加拉瓜駐WTO代表團，於7月1日生效。外交部批尼方蠻橫行事，不僅漠視國際規範，還配合中國打壓我國。

延伸閱讀：尼加拉瓜與台灣斷交 前大使吳進木入籍尼國不歸 監院糾正外交部

根據外交部，台尼FTA自2008年1月1日生效。2007年至2021年，雙邊貿易呈雙倍成長，去年貿易額來到1.6億美元，尼加拉瓜是主要受惠方。台灣對外貿易中，尼加拉瓜僅佔0.02%，主要是從尼國進口冷凍牛肉、蝦、咖啡、蔗糖、鋼鐵廢料等。這些產品均有替代進口來源，對我國貿易衝擊不大。

財政部今年1月推出台尼FTA優惠性產證替代措施，讓業者在此協定停止前能辦理相關關稅優惠申請，降低對業者的影響。此外，我外貿協會今年在中南美辦理三場活動，進行了七百場次媒合洽商，助業者拓展商機。
台灣
尼加拉瓜
斷交
FTA
自由貿易協定
WTO

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更新時間 : 2022-12-27 12:38 GMT+08:00

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