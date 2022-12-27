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台灣詐騙虐囚棄屍案泯滅人性 檢方對主嫌求處無期徒刑

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/27 10:44
求職詐騙虐囚棄屍案主嫌「茶董」陳樺韋 （中）

求職詐騙虐囚棄屍案主嫌「茶董」陳樺韋 （中） (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）檢警11月在新北淡水與桃園中壢偵破求職詐騙案，涉及虐囚情事，甚至3名被害人遭殺害棄屍。士林地檢署今（26）日起訴29名嫌犯，並對主嫌陳樺韋、傅榆藺求處無期徒刑。

根據士檢，本案起訴 29 名被告，其中 27 名被告羈押中。被害人共計307 人，包含因求職被騙遭拘禁者 61 人，及誤信假投資等詐騙手法而匯款者 246 人，詐騙金額高達 3 億 9,667 萬 7969 元。

士檢指出，被告等人以精細分工與境外詐欺機房成員聯手，共同對國內廣大不特定民眾實施詐欺犯罪，另以各種名目吸引民眾提供帳戶，再以蒙眼、嘴塞毛巾、上手銬、腳以束帶綑綁方式強取財物。

被害人被囚禁在狹小空間內，稍有不從即以鎮暴槍、電擊棒、棍棒或以拳腳暴力對待，並不時在食物中摻入毒品，藉以囚禁、凌虐被害人，期間更造成 3 名被害人死亡，而被告等人為掩飾拘禁致死犯行，又任意遺棄被害人屍體。

檢方認為，被告等人正值青壯，不思循正當途徑賺取財物，為貪圖一己之私，指揮、參與詐欺集團犯罪組織犯行，所侵害之財產法益、金融秩序甚鉅，又囚禁、凌虐被害人，行為惡劣、泯滅人性，嚴重戕害人性尊嚴，且視公權力如無物，危害社會治安至深且鉅，造成民心動盪不安，更影響台灣國際形象。

檢方考量被告犯罪情節、惡性，對陳樺韋、傅榆藺求處無期徒刑，其他被告分別求處20 至 30 年不等有期徒刑或請法院從重量刑。檢方同時呼籲國人，面對高薪或不合理徵才廣告，務必提高警覺，審慎評估，以免受騙上當。
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