（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄烏戰爭進入第11個月，曠日持久，僵持不下，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）26日接受美聯社專訪，拋出了盼聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）能於2月主持和平峰會的願望，同時強調，將持續力促聯合國剝奪俄國的安理會常任理事國地位。

庫列巴表示，希望古特瑞斯居中協調，促成兩個月內在聯合國舉行和平峰會。然而，他也堅持，烏俄要直接談判的前提是，俄方必須接受戰爭罪審判。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）11月在峇里島的G20 峰會中，就提出了和談十大要點，包括恢復烏克蘭領土完整性、俄軍撤出、釋放戰囚、以戰爭法庭對戰犯究責、保證烏克蘭安全。

對於峰會一事，克里姆林宮發言人態度強硬，稱俄方不會遵循任何人設下的條件。上週一名發言人就曾表示，要談可以，請先認清事實，那就是烏克蘭必須承認俄國對克里米亞與其他領土的控制權。

俄國總統普丁（Vladimir Putin）耶誕節才宣稱，早已準備好和談，是烏克蘭及西方國家拒絕。儘管如此，俄方攻擊力道未減，而庫列巴也嗤之以鼻，稱俄人總是說一套做一套，戰場上的行動就證明了一切。延伸閱讀：【沒有燈的聖誕節】 澤倫斯基：烏克蘭不會等待奇蹟 普丁：有心和談奈何西方拒絕

對於美國近日對烏克蘭送上的聖誕大禮，新一批18億美元軍援，包括俄方甚為忌憚的愛國者防空飛彈系統，庫列巴表示，美方將縮短訓練計畫，六個月內助烏克蘭軍隊取得該系統的操作技能，地點不會在烏國。

另一方面，烏克蘭26日再度呼籲聯合國成員剝奪俄國在安理會的常任理事國地位，並將之逐出此一國際體系。烏國外交部指出，蘇聯瓦解後，俄國並未按合法程序取代其常任理事國地位。「這不過是開始，逐出俄國的努力甚為艱鉅，但我們不會放棄，沒有什麼是不可能的」，庫列巴說道。

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烏克蘭促2月和平峰會 剝奪俄國安理會常任理事國地位