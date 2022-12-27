（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）中國國務院聯防聯控機制綜合組26日晚間宣布，自2023年1月8日起，取消對入境人員的隔離管理，而國內的新冠感染者也無須進行隔離措施。此外，新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染。

根據這份公告，國內外專家普遍認為病毒致病性較早期明顯下降，所致疾病將逐步演化為常見的呼吸道傳染病。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的Omicron變異株是全球流行優勢毒株，感染人數多，不過無症狀和輕症病例占比逾90%，重症率、病亡率極低。

有鑑於此，經綜合評估後，將新冠病毒感染由「乙類甲管」調整為「乙類乙管」。依據傳染病防治法，對新冠病毒感染者不再實行隔離措施，不再判定密切接觸者；不再劃定高低風險區；對新冠病毒感染者實施分級分類收治並適時調整醫療保障政策。

在入境管理方面，依據國境衛生檢疫法，不再對入境人員和貨物等採取檢疫傳染病管理措施，但赴中國人員仍必須在行前48小時進行核酸檢測，陰性者可入境，不用向中國駐外使領館申請健康碼；若為陽性，相關人員應在轉陰後再赴中國，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。

另取消「5個1」，包含客座率限制等國際客運航班數量管控措施，各個航空公司繼續做好機上防疫，乘客搭機時必須佩戴口罩；進一步優化復工復產、商務、留學、探親、團聚等外籍人士赴中國安排，提供相應簽證便利；逐步恢復水路、陸路口岸客運出入境；有序恢復中國公民出境旅遊。

中國全面解封 自1/8起入境、染疫免隔離 新冠肺炎更名「新冠感染」

截圖自中華人民共和國中央人民政府官網。