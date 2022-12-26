中國囤藥台灣普拿疼缺貨？食藥署長：供應充足暫無限購令

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中國新冠疫情持續飆升民眾瘋狂搶、囤藥，連帶台灣普拿疼退燒藥缺貨。食藥署長吳秀梅今（26）日表示，國內乙醯胺酚成分退燒藥供應充足，暫不採限購令；此外，國內原料藥逾10個月，將增加中國以外來源，以免過度依賴單一來源造成風險。

因應中國疫情險峻造成藥荒，食藥署今天下午與召集多家業者開會，盤點存量確定供應情形。中央社報導，食藥署長吳秀梅會後受訪指出，乙醯胺酚成藥廠及原料藥廠出席28家，藥師公會、製藥公會、代理商公會等亦出席討論，依照業者及藥局反映，目前國內乙醯胺酚成分退燒藥供應充足，因僅少部分民眾有想多買，所以只需回報販售情況，並無討論到限購令。換句話說，供應充足的情形下，無須實名制買藥。

吳秀梅也樂見藥師公會自發對「買逾80顆」的個案即時進行通報、藥局主動勸告囤貨消費者。吳秀梅表示，80顆退燒藥相當於8盒，遠超正常用量，且藥物有有效期，過度囤積並非好事。

關於藥物原料供應，吳秀梅表示，原料藥業者平時都會管控5至6個月的儲備量，目前國內原料藥逾10個月，暫時無須擔心；然而台灣原料藥多達8至9成從中國進口，過度依賴單一來源本就有風險，因此會提醒藥廠增加原料藥備源，如美國、土耳其等地。

吳秀梅表示，廠商已開始布局，食藥署將加速審核其他地區原料藥，但凡申請都將以最快速度處理。