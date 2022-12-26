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入伍灌MDM手機私密照遭窺45分鐘 陸軍第十軍團：涉案兩兵記過、檢討改善流程

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2022/12/26 19:50
陸軍嘉義中坑營區發生要求志願役士兵上交手機裝載MDM系統卻被窺探私密照，事發所在第十軍團出面回應。(圖／Pexels）

陸軍嘉義中坑營區發生要求志願役士兵上交手機裝載MDM系統卻被窺探私密照，事發所在第十軍團出面回應。(圖／Pexels）

（台灣英文新聞／張雅鈞　採訪報導）陸軍嘉義中坑營區有役男踢爆，按軍方要求上繳手機灌入MDM程序，不料私密相片卻遭窺覽45分鐘。陸軍第十軍團發言人胡瑞訓上將今日回應，兩名涉案志願役士兵被記大過懲處，全案移交憲兵隊偵辦，第十軍團也全面檢討相關作業，以免類案再生。

上繳手機 隱私外洩引爭議

本案當事人，於今年12月1日於嘉義中坑257旅精北營區5營3連入伍服役，與80多位同梯被要求上繳手機並統一將密碼設為0000，以便軍方人員裝載MDM（智慧型手機自動化管理程序），該項工作由連上指派的郭姓及何姓士兵負責。

不料，12月5日當事人瀏覽手機紀錄時發現，竟有人在12月3日打開多個APP，相簿更被開啟長達45分鐘，恐有私密內容遭瀏覽、外洩之虞，當事人當即通知女友，由她通報國軍諮詢專線1985。

當事人在Dcard上爆料，表示軍方接獲通知第一時間並未積極進行普查，導致嫌疑人在懲處會翻供後沒有足夠佐證，而需重啟調查，批評軍方意圖怠責搓案，中間更十幾天無積極作為，恐已讓涉案人員滅證。

軍方搓湯圓? 第十軍團：記過、送憲兵處偵辦

第十軍團今日說明，於12月6日接獲警方通，負責裝載MDM的郭兵已承認有翻看手機的事實，因而並未進行普查；然而，郭男卻說法反覆，辯稱是替人扛，更於12月14日舉行的首次懲處評議會上供稱另有何兵翻看手機，因此監察官重啟調查，查找證人，延長調查時間。

發言人胡瑞訓說明，經軍方深入調查發現，郭兵及何兵皆坦承有翻看他人手機的行為。在12月22日第二次評議會上，委員會考量兩人犯行，郭兵情節重大，已依「刑懲併行」原則，核予「大過二次」處分；何兵則被核予「大過一次」處分。然而，旅長將何兵的處分打回，要求擇期舉行評議會再論。12月23日軍方公布懲處。

然而，郭兵與何兵雙方說法出入極大，各說各話，該案已送交憲兵隊偵辦論處。

作業規範不詳細惹禍?

本案發生，多處處置惹爭議。一為該營採取「收繳手機由特定作業人員裝載MDM」的程序，而非個人持裝置前往定點操作，或依指示進行安裝；其二，特定作業人員替義務役士兵裝載MDM，作業期間無監督人、亦無監視設備控管，無法保障個人隱私；其三，作業人員選拔也無標準流程；其四，當事人表示多次反映未果，顯見意圖壓案。

第十軍團指出，因作業規範並無詳細指引，因此操作程序各單位有所不同。未來將完善相關流程制定；原以工作效率、品行操守、言行舉止等綜合考量遴選郭兵、何兵為作業人員，未來也會特別就此檢討改進；第十軍團也強調，接獲本案通報後，皆有依法啟動調查。

胡瑞訓表示，第十軍團法務部也持續進行法紀調查、管制汰除，並檢討相關幹部督管疏責、此外，也將此案援引為例，持恆強化官兵法紀教育及通資作業規範，避免類案再生。
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陸軍第十軍團

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