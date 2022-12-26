北韓數架無人機侵略南韓領空　南韓派出軍機、射擊警告

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓今（26）日上午在京畿道一帶發現了數個北韓不明航機及數架無人機，立即派出戰鬥機及直升機追擊應對。

根據韓聯社報導，南韓軍方在軍事分界線以北捕捉到不明航機，判斷其為無人機後，多次發出廣播及射擊警告，並投入空軍戰鬥機及攻擊直升機應對進行追擊，今（26）日上午傳出墜落意外的KA-1輕型攻擊機亦是為了支援應對北韓無人機而發生的事故。

根據報導，北韓無人機飛至京畿道金浦、坡州和江華島一帶等，多架無人機顯示出多個不同航跡，其中一部分飛到了普通民宅區。南韓軍方不僅通過探測儀器，還透過肉眼辨識看見了無人機，大小與2014年南韓所發現的北韓無人機相似。

根據南韓交通部，為因應軍方出戰應對無人機的侵犯，金浦機場及仁川機場亦於下午1點多暫停民航機起飛，分別中斷了1小時2分鐘及48分鐘。

此次為北韓時隔5年再次出動無人機侵犯南韓領空。2017年6月9日，南韓於江原道麟蹄一帶的山上發現了北韓無人機，當時無人機不僅越過國界，更飛至慶尚北道星州的薩德（THAAD）反飛彈系統基地拍攝，飛行時間為5小時30多分鐘，飛行距離490多公里，在拍攝時因發動機異常而墜落。

2016年1月，北韓無人機從京畿道文山一帶飛越軍事分界線後，在軍方發出警告廣播及射擊後返回北韓；2015年8月時亦多次侵犯京畿道華川軍事分界線以南上空；2014年則於南韓京畿道坡州、江原道三陟等地發現北韓無人機殘骸。