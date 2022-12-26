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2023台北跨年懶人包：卡司、交管、散場動線曝光！快跟「韓國碧昂絲」孝琳、9m88、玖壹壹嗨翻迎新年

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/26 16:40
臺北2023跨年晚會今年由4度擔任北跨主持人的Lulu黃路梓茵攜手網路聲量爆表的布萊克薛薛、阿拉斯共同主持。（北市府提供）

臺北2023跨年晚會今年由4度擔任北跨主持人的Lulu黃路梓茵攜手網路聲量爆表的布萊克薛薛、阿拉斯共同主持。（北市府提供）

（台灣英文新聞／生活組　台北報導）全臺最具代表性的「臺北最High新年城-2023跨年晚會」將於31日晚間7時登場，今年卡司有「韓國碧昂絲」孝琳、玖壹壹、9m88和蔡健雅等重量級巨星，此外，多元文化融合、尊重LGBT同志文化的臺北，更邀請DragQueen「美蘇拉家族」首登跨年舞台，一展變裝皇后最華麗的舞台魅力，保證全台最精彩、鍍金度最高的跨年晚會，只在臺北。

「臺北最High新年城-2023跨年晚會」由新科金鐘獎綜藝節目主持人Lulu（黃路梓茵），搭擋高人氣Youtuber布萊克薛薛與阿拉斯聯手主持，晚會邀請到上個月才來台舉辦個人演唱會的孝琳，也是疫情解封後首位在臺專場演出的韓國女歌手。

「韓國碧昂絲」封號的孝琳對臺灣相當有愛，不但可用中文簡單交談，唱跳實力更上層樓。她擁有著健康美的帥氣身材，加上無與倫比的鋼鐵般的聲帶，熱舞照樣能飆出高音，上個月個唱後就許願一定盡快再來演出，沒想到事隔不到1個月就實現諾言，將寶貴的跨年時光獻給臺北。

今年以《DEPART》奪下金曲獎的最佳華語女歌手、最佳演唱錄音專輯、最佳華語專輯、年度專輯等大獎，唱作俱佳的蔡健雅（Tanya）將與全台首座「5G XR行動舞台」共演，融合虛擬及實體世界的「5G XR行動舞台」，將帶給大家沉浸式的3D擬真展演。

新世代爵士女伶9m88將配搭「智慧數據大城市」， 與大家生活息息相關的數據將與舞台彩幕結合，呈現臺北大數據中心多層次的資料架構下所推動城市治理，透過9m88的前衛風格，一定讓大家耳目一新！

而唱紅「為愛痴狂」、「後來」、「成全」等多首耳熟能詳的情歌天后劉若英，即將推出新專輯的本土夯團玖壹壹，以及台語金曲歌王許富凱、韋禮安、彭佳慧等實力派歌手也將在台北陪大家迎接2023年。

除了超強獨家藝人，跨界組合也十分令人期待，台灣知名指標性的Podcaster百靈果首度登上跨年舞台，屆時會有美妙的歌聲融合、碰撞，值得期待！而年僅23歲的霹靂舞冠軍國手孫振，也將以breaking威震跨年舞台，讓台灣霹靂舞走向未來！

此外，多元文化融合、尊重LGBT同志文化的臺北，更邀請DragQueen「美蘇拉家族」首登跨年舞台，由Yolanda、瑪麗安、Yugee、Honey、Kimmy、斯莫、Kween.b同台競演，一展變裝皇后最華麗的舞台魅力，打造一場最魔幻的大秀！

「臺北最High新年城-2023跨年晚會」將於12月31日晚間7時至隔日凌晨1時於東森綜合臺和公共電視臺播出，網路平台將於臺北市政府YouTube、臺北旅遊網FB、LINE TODAY、LiTV、ofiii、東森新聞YouTube及FB播出，海外平臺則於東森美洲新聞臺、東森美洲超級臺、東森美洲衛視臺、東森美洲美東臺、超視美洲臺、東森亞洲新聞臺播出，廣播亦於臺北廣播電臺同步播出，更多跨年晚會轉播平臺將陸續公布。

今年跨年除了有精彩卡司表演節目外，轉播工程首度使用穿梭機，將多樣化視角與特殊視野直播全世界，臺北跨年晚會也攜手元宇宙入門第一品牌MaiCoin集團和發票怪獸APP，送給全臺灣民眾獨一無二、可紀錄心願的個人化煙火，只要於「心聲花火」活動網站許下對2023期望，就能免費獲得「心聲花火跨年NFT」，還可抽iPhone 14 Pro、東京來回機票等萬份豪禮，完成指定任務再抽12萬地中海郵輪行、PS5與Dyson 吹風機等大獎！

大眾交通資訊：

搭乘捷運：
●板南線（藍線）

  1. 捷運 BL17國父紀念館站 國父紀念館站，沿光復南路往南至仁愛路四段後，往東步行約13分鐘
  2. 捷運 BL18市政府站 市政府站，沿基隆路往南至市府路，步行約6分鐘

●淡水信義線（紅線）

  1. 捷運 R03台北101/世貿站 台北101/世貿站，沿市府路往北，步行約6分鐘


外縣市旅客：

搭乘台鐵、高鐵、客運旅客請自「臺北車站」、「南港車站」轉乘捷運 淡水信義線 板南線

交通管制、散場資訊如下：

2023台北跨年懶人包：卡司、交管、散場動線曝光！快跟「韓國碧昂絲」孝琳、9m88、玖壹壹嗨翻迎新年

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更多「臺北最High新年城-2023跨年晚會」相關資訊、獨家卡司陣容、跨年相關系列活動等，請鎖定臺北跨年官方網站與台北旅遊網Facebook粉絲專頁。
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更新時間 : 2022-12-26 18:22 GMT+08:00

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