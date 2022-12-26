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韓劇「黑暗榮耀The Glory」 宋慧喬首次挑戰暗黑復仇劇：第一次被打巴掌

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/26 16:41
Netflix最新韓劇「黑暗榮耀The Glory」將於30日上線（圖／截自IG @netflixkr）

Netflix最新韓劇「黑暗榮耀The Glory」將於30日上線（圖／截自IG @netflixkr）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）Netflix最新韓劇「黑暗榮耀The Glory」將於30日上線，是一部充滿憤怒的校園霸凌復仇劇，女主角宋慧喬難得接演這類暗黑戲劇，頗受關注，而主演們也在發表會上講述了對該劇的想法。

「黑暗榮耀」由宋慧喬、李到晛、林智妍主演，編劇為「繼承者們」、「太陽的後裔」、「鬼怪」的知名編劇金恩淑。善於製作及演出浪漫愛情劇的金恩淑及宋慧喬，此次為繼「太陽的後裔」後第二次合作，兩人皆一改過去浪漫的風格，首次挑戰充滿者黑暗、憤怒的復仇劇。

「黑暗榮耀」劇情述說著文東恩（宋慧喬 飾）從小夢想著成為一名建築師，但在高中時受到朴妍珍（林智妍 飾）的校園霸凌，因而不得已輟學，建築師的夢想也因此破碎。

看著校園霸凌的加害者結婚生子，過著幸福快樂的生活，充滿憤怒、怨恨的文東恩決定賭上自己的人生，開始規劃她的復仇計畫，等到朴妍珍的小孩上小學後，刻意成了小孩的班導師。

根據韓媒報導，宋慧喬在發表會中說明了自己的角色。她說道，雖然東恩因為校園暴力遭受到了許多傷害及痛苦，但學校和警察都沒有給予過任何幫助，當她想著要自我了斷的時候，產生了「為什麼只有我得死」的想法，因此開始計畫對折磨自己的人，及袖手旁觀的旁觀者，進行慘烈的報仇。

宋慧喬說，東恩這個角色比起小時候被霸凌的可憐樣子，更想展現出「我也擁有能懲罰你們的力量」的堅強一面。

宋慧喬在劇中有個被打巴掌的場面，宋慧喬表示，這是她演戲這麼久以來，第一次被打巴掌，被打後腦子裡突然一片空白，連下一句台詞都想不起來，因為臉上甚至留下了紅紅的掌印，還先冰敷過後才繼續拍攝。

編劇金恩淑表示，自己有一個上高中的女兒，女兒也認為該劇與真實校園霸凌非常接近。

金恩淑說道，她在寫這部劇劇本時，看了許多受害者的文章。許多受害者都認為，比起現實的補償，他們更希望加害者能真誠地道歉。她也說道，她思考了這些受害者能透過道歉得到些什麼，但她發現他們並不是想得到些什麼，而是找回失去的尊嚴。金恩淑表示，當受害者遭受霸凌的瞬間，他們失去了尊嚴、名譽、榮譽，唯有接受道歉，才能回到原點，重新開始。為了表示對受害者們的支持，才將劇名訂為「The Glory」。

「黑暗榮耀」是部限制級影集，金恩淑表示，因這部劇不是透過司法懲治校園霸凌加害者，而是選擇自己私下復仇。金恩淑也強調，該劇並不是支持私下復仇，但東恩的哲學是限制級的，因此應由擁有獨立思考、能正確判斷的成年人來觀賞。

「黑暗榮耀」共分為兩季，第一季將於12月30日上線，第二季將於明年3月上線，每季各有8集，共16集。
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更新時間 : 2022-12-26 18:22 GMT+08:00

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