日本東京輕奢品牌Foo Tokyo首次來台 與JR東日本大飯店台北聯手推出「Foo Tokyo品味尊寵住房專案」

邁入聖誕佳節及一連串的節慶歡樂，飯店住房率亦較往年大幅增加， JR東日本集團海外首家頂級飯店品牌-JR東日本大飯店台北(Hotel Metropolitan Premier Taipei)，此次與來自日本東京輕奢設計品牌Foo Tokyo首次合作，即日推出「Foo Tokyo品味尊寵住房專案」，專案價格68,000元起，打造極臻生活美學讓追求日式品味的旅客體驗一處寧靜與奢華相遇的寵愛服務。

來自日本東京的奢華品牌Foo Tokyo，以提供高質感的睡衣、家居服、頂級毛巾、嬰兒用品和生活設計單品，廣受各界青睞，近年來更與日本六本木RESTIR設計師高級時裝選品店、John Masters organics、巴黎MAISON ET OBJET設計展覽會、京都五星酒店、日本私⼈機艙合作深獲好評。其中最為暢銷的100%真絲睡衣，是採用頂級特殊絲綢經由日本縫紉匠人的特殊手技，展現如膚觸般完美無縫，觸感柔滑細膩，蠶絲特殊的天然纖維富含氨基酸的成分、溫和低敏，成為貴婦名媛與藝人明星的御用首選。

JR東日本大飯店台北特別與來自日本東京的Foo Tokyo即日起至2023年3月31日合作推出「Foo Tokyo品味尊寵住房專案」，提供景隅套房、皇家套房及頂級總統套房等方案，專案價格為68,000元至128,000元不等。此次專案選擇的套房房型擁有視覺開闊的挑高空間設計，27坪大的景隅套房有獨立客廳與寢室，讓入住的賓客享受舒適的休憩空間。皇家套房39坪空間的擁有獨立客廳、餐廳及寢室，優雅且設計感十足，不論晴雨向外遠眺，陽明山的身影總能印入眼簾。特別是平日難以窺見的總統套房擁有64坪大的開放式套房空間，提供足夠容納10人以上的客廳及獨立廚房，高挑與寬敞的空間享受舒壓與放鬆。

除了入住溫馨優雅的寬敞套房，坐擁面景落地大窗，入住「Foo Tokyo品味尊寵住房專案」內容附贈兩套Foo Tokyo 100%真絲睡衣經典款(每件售價28,200元)、巴黎之花香檳Perrier-Jouët Grand Brut 750ml乙瓶、可享用行政酒廊禮遇，下午5點至7點Happy Hour時段提供啤酒、紅白酒，及特選清酒飲料暢飲，及翌日Brillant鉑麗安全日餐廳早餐兩客，讓旅人有如回家般的感受舒適，體驗頂級奢華的品味生活。