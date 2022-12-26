新北第一粵菜：望月樓 冬令精選《暖心煲仔菜》

屢獲媒體肯定、美食評論家褒獎的「望月樓」，坐落於新北地標百揚大樓的48樓，設色雅致，明亮清麗，窗外則是雲天大地，一望無際。餐廳由港籍主廚蘇權暉坐鎮掌杓，憑藉著年少出道厚積的實力，他以新派粵菜樹立風格！凜冬來臨，蘇主廚將自12月19日至2023年2月12日推出「暖心煲仔菜」，六道選項風格各異，有複刻經典的百花豆腐海味雜菜煲、正宗粵味的南乳花生豬腳煲、歐風變身的辣子芝士海鮮煲、以及流芳百世的大馬站煲，道道滾燙噴香，絕對是隆冬暖心又開胃的必點美食！

蘇主廚現年42歲，因著家學淵源和業精於勤的努力，擁有近30年的優異廚功，擅長在傳統中另闢新徑，做菜如作畫，雕琢風味也更細膩！主廚說，煲就是砂鍋，保溫效果特別好，更能透過高溫將食材濃縮入味。以「南乳花生豬腳煲」(NT$480)為例，他將老廣稱為南乳的紅糟豆腐乳炒香炒化，便入砂鍋，並加多種中式香料、紹酒、以及泡了一晚的花生先煮，再下焯過水的豬腳續煮二小時，豬腳油潤膠黏，花生軟嫩鹹香，滋味濃而不膩，下飯最宜！

另一道「百花豆腐海味雜菜煲」(NT$480)連結於主廚幼時的回憶，出生在九龍的蘇主廚，甚得在港經營多間餐廳的外祖父的疼愛，自小就跟著上酒樓吃飯，傳統的海味雜菜煲在當時就極為流行，這煲通常是取上湯將乾魷魚、瑤柱、北菇、青菜煮成，湯鮮料美、營養豐富。主廚版本鮮上加鮮，他特別以價格不菲的大蝦乾和日月魚(一種適合煲湯的貝類乾貨)，調入上湯煮出湯頭，再放入自製的百花(蝦膠)豆腐、五種時蔬、北菇、新鮮黑蠔菇和冬粉煮滾，自成一道料豐味美，清雅悅目的新型煲仔菜！

「辣子芝士海鮮煲」(NT$580)也是主廚的創意之作，靈感來自瑞士的芝士火鍋、以及香港老粵菜「芝士焗龍蝦」，在他心中，濃郁的乳香與鮮甜的海味就是絕配！主廚先在煲鍋中用洋蔥鋪底，然後倒入以二湯和奶油煮化且調味過的巧達起士，再加上自煉川式紅油沖成的油潑辣子，使鍋底略帶辣味卻倍增香氣，便可將事先處理過的花枝片、草蝦仁、日本帶子、炸青衣魚片和炒時蔬下鍋，煮至沸騰冒泡，即可開吃，滿滿起士裹身的鮮美食材，鹹鮮交融，口中旣燙又辣，實在過癮！

若論到悠久歷史，「大馬站煲」(NT$420)肯定上榜，相傳這在清光緒年間、兩廣總督張之洞就曾吃過，主廚初嚐則是年少在香港大排檔入行當學徒時吃的員工餐，飄散著異味，隨著廚藝增長，這道俗稱「蝦醬火腩豆腐煲」的名菜，便成為他的最愛！主廚取用望月樓自製的好口碑脆皮燒肉，連同炸過的板豆腐和蝦醬，依傳統製饌，最後在湯汁收乾之際加入韭菜快炒，然後盛入燒熱的砂鍋上桌，當鍋蓋一掀，異香撲鼻，特別勾引饞吻！

「沙茶皮蛋粉絲蝦煲」和「鮑魚栗子雞煲」(二者售價皆為NT$680)也是色香味濃之作，在往年銷售分別居冠而捲土重來，前者關鍵用了主廚特別加入花生醬、椰漿調過的沙茶醬，大蝦鮮美，粉絲吸滿醬汁，肯定讓人吮指回味！後者的靈魂調料則是花費六小時煨成的『鮑魚汁』，把花東放養的半土雞、小鮑魚、栗子燜煮入味，熱氣蒸騰中，雞肉滑嫩，輔料爭鮮，有滋有味！