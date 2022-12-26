（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）海豚、鯨魚為何會成群結隊擱淺至今仍是一個謎，如今科學家在三種不同種類的海豚大腦中發現有類似人類阿茲海默患者的生物標記（Biomarker），因此研究團隊推測，因病引起的大腦功能混亂可能是鯨豚擱淺的原因之一。這篇研究發表在《歐洲神經科學期刊》（European Journal of Neuroscience）上。

一直以來人類對鯨豚擱淺事件有不少記錄，有些鯨豚無明顯的身體不適狀態，有些在解剖後發現胃中充滿塑料垃圾屢見不鮮，但到底是什麼原因造成大規模鯨豚擱淺，始終是個無解的謎。

過去研究發現，集體鯨豚擱淺可能是領航鯨豚失去方向或判斷錯誤所造成，又或者是因生病致體力逐漸耗弱，無法正常浮在海面換氣呼吸，只好拼命衝往沙灘只為了吸一口氣保命，而其他鯨豚會為了陪伴牠而一起上岸。

但來自荷蘭萊登大學 (Leiden University)的生物學家Marissa Vacher與其團隊解剖22隻已死亡的鯨豚後發現，有3隻海豚大腦中發現β類澱粉蛋白和過度磷酸化的tau蛋白，前者累積成塊時會腦部或其他器官退化或功能障礙，後者會使得神經元失去運輸功能並死亡。

此外，這3隻海豚也有出現類似人類衰老的跡象，例如牙齒磨損或脫落，以及腦組織中白質與灰質的比例增加。最重要的是，在海豚腦中發現病變位置與在患有阿茲海默症的人腦中看到的對應位置相同。

而這些海豚都來自不同的物種，分別為長肢領航鯨 (Globicephala melas)、白喙斑紋海豚 (Lagenorhynchus albirostris)和寬吻海豚 (Tursiops truncatus)。

不過，由於無法就已死亡的鯨豚進行認知功能測試，因此科學家也無法驗證牠們是否真的患有阿茲海默症。

愛丁堡大學（University of Edinburgh）的神經科學家 Tara Spires-Jones表示，海豚與人類有許多共同點，包含高智商、腦部結構複雜，也都是壽命較長的群居動物，而當人類罹患阿茲海默症後，大腦會逐漸萎縮，認知功能逐漸下降，也因此研究團隊推測，若一群健康的鯨豚會擱淺，可能是因跟隨著一隻認知功能衰退、迷失方向的領航鯨豚所致。

然而這些病理變化是否就是導致鯨豚擱淺的主因，Spires-Jones認為這將是未來一項重要、有趣的研究方向。

解開鯨豚擱淺之謎 荷蘭科學家：恐與阿茲海默症有關