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【12/26台灣本土+14,162／死亡+14】BA.2.75疫情略增溫　籲民眾施打次世代追加劑

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/26 14:31
指揮中心提供

指揮中心提供

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內新增14,234例COVID-19確定病例，分別為14,162例本土個案及72例境外移入；另確診個案中新增14例死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，由於這兩週國內疫情升溫，呼籲符合資格之民眾盡快前往接種次世代追加劑。而指揮官王必勝則提醒，近兩週疫情增幅都在20%左右，甚至到30%，預計還可能有第三波Omicron疫情，約在2月初進入高峰期，單日確診人數可能達3萬人上下，呼籲民眾還是要做相關防護措施，而敏弱族群、有呼吸道等不適症狀者則不建議參加大型活動。

【12/26台灣本土+14,162／死亡+14】BA.2.75疫情略增溫　籲民眾施打次世代追加劑

指揮中心表示，今日新增之14,162例本土病例，為6,628例男性、7,525例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市依序為新北市(2,812例)，臺中市(1,827例)，桃園市(1,691例)，高雄市(1,451例)，臺北市(1,446例)，臺南市(1,144例)。

指揮中心指出，今日新增14例本土病例死亡個案，為11例男性、3例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、11例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年11月29日至12月23日，死亡日期介於12月17日至12月23日。

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指揮中心說明，今日新增72例境外移入個案中，為38例男性、34例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自韓國(2例)，中國、日本、英國及泰國(各1例)移入，另66例感染國家調查中。入境日期介於今年11月29日至12月24日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,713,634例確診，分別為39,514例境外移入，8,674,066例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計15,113例COVID-19死亡病例，其中15,096例本土，另17例為境外移入。

另外在病毒基因定序方面，上週國內新增86例Omicron亞型變異株確定病例，分別為33例本土個案(27例BA.5、4例BA.2.75、1例BQ.1、1例BF.7)及53例境外移入(20例BA.5、17例BA.2.75、8例BQ.1、4例XBB、4例BF.7)。

截至目前國內今(2022)年累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：XBB為25例、BF.7為10例、BQ.1為29例、BA.5為1,288例、BA.4為104例、BA.2.75為116例、BA.2為1,029例；另累計本土確定病例XBB為3例、BF.7為3例、BQ.1為8例、BA.5為1,501例、BA.4為5例、BA.2.75為15例、BA.2為2,534例。

指揮中心指出，新增27例BA.5本土個案，占上週所有已定序之33例約84%，為14名男性、13名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分布為北部10例、中部5例、南部10例、東部2例，確診日介於今年11月26日至12月16日。

指揮中心表示，針對國內境外移入之53例BA.5、BA.2.75、BQ.1、XBB及BF.7個案，為29例男性、24例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日介於今年12月4日至12月19日。

  • 20例BA.5個案分別自日本(6例)，中國及美國(各5例)，韓國(2例)，法國及越南(各1例)移入
  • 17例BA2.75個案分別自越南(7例)，泰國(5例)，日本(2例)，帛琉、馬來西亞及新加坡(各1例)移入
  • 8例BQ.1個案分別自日本、美國及德國(各2例)，法國及韓國(各1例)移入
  • 4例XBB個案分別自馬來西亞(2例)，印尼及菲律賓(各1例)移入
  • 4例BF.7個案分別自中國(2例)，日本及香港(各1例)移入

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