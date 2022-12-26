南韓892名外交安保專家遭駭客勒索　北韓5年來在全球竊取360億台幣虛擬資產

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）今年有共有892名南韓外交安保專家收到了北韓冒充記者、國會議員室等名義發送的釣魚郵件，過去五年內北韓駭客估計於全球竊取了1.5兆韓元（約360億台幣）虛擬資產。

根據南韓中央日報報導，南韓警察廳於25日表示，根據調查，共有892名南韓外交安保專家收到釣魚郵件，這是警察廳從2013年就掌握到的北韓特定駭客組織所為，應與2014年攻擊南韓水電與核電公司的駭客同屬於「Kimsuky」組織。

警察廳透露，北韓駭客組織以假IP，冒充記者及一名脫北者議員身分發送郵件，郵件中通常附有釣魚網站的連結，或是能入侵對方電腦的病毒附件。

經確認，在收到釣魚郵件的892名外交安保專家中，透過信件中的釣魚網站輸入自己帳號密碼的共有49人。據悉，釣魚網站與實際網站做得幾乎相同，難以辨認真偽，這些北韓駭客會即時觀察受害者的電子郵件收發狀況，並竊取資料。

根據報導，北韓駭客組織為了躲避調查機關的追蹤，還駭入了包含南韓在內的26個國家，共326個伺服器。南韓警方表示，今年首次發現了北韓駭客使用勒索軟體，受害者需支付贖金才能拿回被加密的文件。目前已確認南韓國內已有13家企業受害，已有兩家支付了255萬韓元的比特幣（約6.3萬台幣）贖金。

根據中央社報導，南韓國家情報院也於22日表示，北韓駭客在過去5年在全球各地估計竊取了1.5兆韓元（約360億台幣）的虛擬資產，其中有1,000多億韓元（約25億台幣）來自南韓。

根據中央社引述美聯社報導，專家及官員指出，北韓受聯合國制裁及新冠肺炎影響，轉向加密貨幣駭客攻擊及其他非法網路活動，作為急需的外匯來源，支持北韓的經濟資助和計畫。南韓情報院亦指出，北韓自2017年遭聯合國經濟制裁後，就持續鑽研網路犯罪，因此被認為握有全球頂尖的竊取數位資產能力。