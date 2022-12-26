兒童長時間手持3C不只傷眼，更恐讓成長發育出問題？！

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】久坐、少動、愛玩3C，不只是文明社會的成人病，也是干擾兒童發育的罪魁禍首。世界衛生組織 （WHO）早在2019年就提出，「5歲以下兒童身體活動、久坐行為和睡眠指南」示警，若兒童缺乏運動、長時間使用3C、習於久坐等，對健康、認知發展、骨骼發育、代謝、心臟發育、心理健康等都可能造成疾病風險。高雄醫學大學附設中和紀念醫院小兒遺傳及內分泌新陳代謝科主任蕭惠彬說，孩童發育成長從出生開始，每個時期都重要，不良的生活習慣，恐引來發育危機！

生活習慣影響內分泌 3大指標評估兒童發育

蕭惠彬表示，成長發育與內分泌系統息息相關，包含生長激素、甲狀腺素、腎上腺素、胰島素等，彼此環環相扣；正常的生理下，生長激素分泌最旺盛是午夜11時至凌晨2時，若孩子太晚睡，或睡眠品質不佳，則會造成生長激素分泌異常；倘若甲狀腺亢進，導致過瘦、甲狀腺功能低下，則會過胖，同時亦會影響骨骼生長板發育。此外，根據2018年台灣兒童及青少年身體報告顯示，多數國小學童身體活動量不足，飲食營養過剩，導致體重過重，連帶也誘發性早熟，增加提早結束成長發育的風險。

評估兒童生長發育是否走在常軌上，有三大指標供觀察。蕭惠彬說，兒童期每年應至少成長4至6公分，女生在8至10歲、男生在9至11歲後開始進入青春期，青春期每年至少要長7到15公分，可以每半年評估成長發育的速率是否太快或遲緩。同時觀察孩子跟同齡者的生長差異，衛福部有提供不同年齡的成長曲線對照表，若孩子生長曲線持續低於3%，意即每100名孩子中是倒數第一、第二名，就是明顯警訊。此外，若孩子的生長曲線在一年內跨區發展，如本來是85%，突然掉到50%、25%，也要注意。

有警訊速就醫 生長激素缺乏可治療

蕭惠彬說，如果孩子生長狀況出現上述警訊，應及早到兒童內分泌科就醫評估，以免等到生長板癒合，要追趕就來不及。臨床觀察發現，多數來看診的孩子發育不如預期，有可能與爸媽遺傳的身高有關；也可能是體質性的生長遲緩，如在國中時身型落後同儕，但高中期可快速成長發育，往往家長之前的發育階段也是比較「晚熟」的體質遺傳。這些孩子的生長激素、內分泌一般都屬正常，靠後天維持健康的飲食，運動及生活習慣，仍可以讓孩子維持正常生長曲線。

但家長可別一味認定「大雞晚啼」，就錯過治療黃金期，蕭惠彬說，有一部份孩子是因為生長激素不足而生長遲緩，若孩子的生長評估是停滯的，就應就醫、照骨齡確認生長板狀況，並透過內分泌誘發檢查確定生長激素及甲狀腺功能正常與否。目前針對生長激素缺乏的孩童，可給予生長激素注射治療，臨床經驗發現,這些生長激素缺乏的孩童，給予生長激素治療後，生長速度會快速趕上；但關鍵就是必須盡早就醫，可別等到第二性徵成熟才要治療。

早睡多動吃營養 兒童健檢別輕忽

蕭惠彬表示，孩童的生長發育從在媽媽肚子裡就奠定基礎，每一個時期都很關鍵，還是要提醒家長們應從小培養孩子的健康生活習慣，擁有良好睡眠習慣，保持每晚10點上床睡覺、充足運動量，每天抽空跳繩、打籃球等都會幫助刺激生長激素分泌；也別忘了曬太陽讓身體自然生成維他命D，維持營養均衡、補充優質蛋白質和堅果類，減少油炸、含糖和加工食物。

蕭惠彬也再次呼籲，國小學童定期都會有校園健康檢查，若孩子發育狀況異常，校護都會通知家長、協助轉診，家長不要輕忽學校的提醒，應盡快到小兒遺傳內分泌科就診。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56275

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