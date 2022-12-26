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「怪獸級」冬季風暴襲美國　大雪壟罩6成地區　已34死、數百萬戶停電　

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/26 10:35
一場冬季風暴席捲紐約西部，導致全美數十萬戶家庭和企業斷電。（圖／美聯社）

一場冬季風暴席捲紐約西部，導致全美數十萬戶家庭和企業斷電。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）美國在周日迎來40年來最冷的聖誕節，有數以百萬計的民眾窩在家中躲避嚴寒，這場冬季風暴造成至少34死，許多地區因積雪太厚，居民被困在屋內，遇難人數恐持續攀升。

美聯社報導，這場風暴影響範圍前所未見，從與加拿大交界處的五大湖（GreatLakes）一直延伸至美墨邊境的格蘭河RioGrande）。美國國家氣象局(National Weather Service)表示，大約有六成的美國民眾已收到當局天氣警報或提醒，氣溫將急遽下降至正常水平。

FlightAware資料顯示，截至周日下午2點左右，約有1707架國內、國際航班遭取消，而且在「炸彈氣旋」襲擊五大湖，引發暴風雪後，預料將有更多班機受到影響。

「怪獸級」冬季風暴襲美國　大雪壟罩6成地區　已34死、數百萬戶停電　

一場冬季風暴打亂了飛機航班，民眾的行李塞爆多倫多皮爾遜國際機場的行李提領區。（圖／美聯社）

2022 年 12 月 24 日，星期六，多倫多皮爾遜國際機場的行李領取區堆積如山，因為一場冬季風暴擾亂了進出機場的航班。（Cole Burston / 加拿大新聞社來自美聯社）

位於美國紐約州西部的水牛城同樣遭到風暴襲擊，從23日上午起一片白雪皚皚的景象，超過500輛車受困雪中，就連消防車也受害，緊急救援服務因此停擺。此外，尼加拉國際機場積雪一度深達近110公分，該機場已全面關閉至周二上午。

來自馬里蘭州蓋瑟斯堡的Ditjak Ilunga表示，他與女兒們在周五啟程前往加拿大哈密爾頓市的親戚家過聖誕節，但他們的車子被困在水牛城的大雪中，輪子空轉讓車越陷越深，幾乎被大雪掩埋，直到周六凌晨4點汽油用盡，他揹著小女兒Destiny，大女兒Cindy則抱著小狗，一家人絕望地冒著風雪前往附近的避難所。

他說，如果我們繼續待在車子一定會被凍死，當一家人踏進避難所後，他哭著說，這將成為我永生難忘的回憶。

這場風暴總計造成逾百萬戶停電，在電力公司緊急搶修後，整個東北部新英格蘭已有數萬戶恢復供電，僅剩8萬3千戶停電中，其中大部分都在緬因州。截至周日，紐約仍有3萬4千戶家庭無電可用，包含伊利縣的2萬6千戶。
美國
冬季風暴

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更新時間 : 2022-12-26 12:16 GMT+08:00

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