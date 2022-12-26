Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

零下9度聖誕夜 美國副總統官邸外上百移民遭丟包

白宮發言人哈山譴責了德州政府的聖誕夜丟包行徑，稱之為「殘忍、危險且丟臉的噱頭」

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/26 10:08
德州巴士在副總統宅邸外丟包移民（圖／美聯社）

德州巴士在副總統宅邸外丟包移民（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國正遭炸彈氣旋襲擊，對許多人而言，是有記憶以來最冷的聖誕節，但在冰天凍地的平安夜，卻有百餘名移民，被巴士丟包在副總統賀錦麗（Kamala Harris）的官邸之外，其中甚至包括幼童。

美聯社報導，有三輛來自德州的巴士，於24日平安夜深夜抵達華府，車上約110至130名移民，就這麼被「扔」在街上。外頭是攝氏零下9度的低溫，有人僅著T恤。延伸閱讀：美國最冷平安夜 數小時驟降十幾度 炸彈氣旋侵襲原因？

所幸慈善團體SAMU First Response已準備好毛毯，將人送至附近教堂，當地餐廳也供應餐食，讓其不致挨凍受餓。這些移民將陸續轉移至暫時收容所，但僅會在華盛頓短暫停留。

德州政府尚未承認是否一手主導丟包事件，但過去美墨邊境的各州州長，就曾多次透過巴士丟包，博得關注，表達對拜登（Joe Biden）政府移民政策的不滿。德州州長艾伯特（Greg Abbott）辦公室上週表示，自4月以來，德州已將逾15,000名移民用巴士載至華府、紐約、芝加哥與費城。

每日約有數千人試圖越過美墨邊境，尋求庇護，許多人只能睡在街頭。兩邊的政府官員都疲於奔命，呼籲中央協助，設立緊急收容所。前總統川普（Donald Trump）任內，採鐵腕政策，甚至將移民家庭親子拆散，惹來不少爭議。拜登上任後，放寬了部分禁令。

皆為共和黨籍的艾伯特與亞利桑那州州長杜希（Doug Ducey），對拜登的移民措施無法苟同，許多共和黨籍人士也大加批評，是當今政府放鬆管制，才讓移民得寸進尺，湧入美國。

白宮發言人哈山（Abdullah Hasan）譴責了德州政府的聖誕夜丟包行徑，稱之為「殘忍、危險且丟臉的噱頭」。

零下9度聖誕夜 美國副總統官邸外上百移民遭丟包

零下9度聖誕夜 美國副總統官邸外上百移民遭丟包

零下9度聖誕夜 美國副總統官邸外上百移民遭丟包
德州巴士在副總統官邸外丟包移民（圖／美聯社）

零下9度聖誕夜 美國副總統官邸外上百移民遭丟包
美國副總統賀錦麗官邸（圖／美聯社）
美國
聖誕
平安夜
丟包
移民
副總統
拜登
賀錦麗
德州
美墨

相關新聞

【沒有燈的聖誕節】 澤倫斯基：烏克蘭不會等待奇蹟 普丁：有心和談奈何西方拒絕
【沒有燈的聖誕節】 澤倫斯基：烏克蘭不會等待奇蹟 普丁：有心和談奈何西方拒絕
2022/12/25 20:04
美國最冷平安夜 數小時驟降十幾度 炸彈氣旋侵襲原因？
美國最冷平安夜 數小時驟降十幾度 炸彈氣旋侵襲原因？
2022/12/25 14:06
【俄烏兩樣情】普丁首認「戰爭」盼盡快結束 烏克蘭累計已獲美國950億美元援助
【俄烏兩樣情】普丁首認「戰爭」盼盡快結束 烏克蘭累計已獲美國950億美元援助
2022/12/24 14:43
俄烏戰爭以來首次出訪　烏克蘭總統澤倫斯基在美國會演說: 我們一定會贏得勝利
俄烏戰爭以來首次出訪　烏克蘭總統澤倫斯基在美國會演說: 我們一定會贏得勝利
2022/12/22 11:38
澤倫斯基傳赴美國會拜登拿軍援 復刻二戰邱吉爾為勝利奠基
澤倫斯基傳赴美國會拜登拿軍援 復刻二戰邱吉爾為勝利奠基
2022/12/21 16:47

更新時間 : 2022-12-26 10:45 GMT+08:00

最受歡迎

【有雷慎入】《阿凡達2》全球票房狂飆180億　第三集上映時間曝光、男主角本是這位好萊塢大咖！
【有雷慎入】《阿凡達2》全球票房狂飆180億　第三集上映時間曝光、男主角本是這位好萊塢大咖！
更新【台灣縣市議會議長選舉】國民黨贏台北桃園16縣市　高雄台南4縣市民進黨勝出　
更新【台灣縣市議會議長選舉】國民黨贏台北桃園16縣市　高雄台南4縣市民進黨勝出　
〈投資理財〉台灣生醫績優標的多 投資前應多做功課
〈投資理財〉台灣生醫績優標的多 投資前應多做功課
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
韓劇「財閥家的小兒子」收視破新高 僅次「夫妻的世界」網熱議劇情背後的真實故事
韓劇「財閥家的小兒子」收視破新高 僅次「夫妻的世界」網熱議劇情背後的真實故事
台灣博客來遭炎上！清潔婦無勞健保遭裁不給退休金　調職總經理盼止血勞動部介入調查
台灣博客來遭炎上！清潔婦無勞健保遭裁不給退休金　調職總經理盼止血勞動部介入調查
韓綜「粉紅謊言」結局謊言大公開　導演公開製作祕辛
韓綜「粉紅謊言」結局謊言大公開　導演公開製作祕辛
生日快樂！台灣天后蔡琴在雲門演唱會起跑　百位觀眾靜聽轉腔咬字好入迷
生日快樂！台灣天后蔡琴在雲門演唱會起跑　百位觀眾靜聽轉腔咬字好入迷
韓劇「第三人稱復仇」完結　兇手終於結局公開　朴所羅門：最後拍攝才知兇手是誰
韓劇「第三人稱復仇」完結　兇手終於結局公開　朴所羅門：最後拍攝才知兇手是誰