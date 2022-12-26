（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國正遭炸彈氣旋襲擊，對許多人而言，是有記憶以來最冷的聖誕節，但在冰天凍地的平安夜，卻有百餘名移民，被巴士丟包在副總統賀錦麗（Kamala Harris）的官邸之外，其中甚至包括幼童。

美聯社報導，有三輛來自德州的巴士，於24日平安夜深夜抵達華府，車上約110至130名移民，就這麼被「扔」在街上。外頭是攝氏零下9度的低溫，有人僅著T恤。延伸閱讀：美國最冷平安夜 數小時驟降十幾度 炸彈氣旋侵襲原因？

所幸慈善團體SAMU First Response已準備好毛毯，將人送至附近教堂，當地餐廳也供應餐食，讓其不致挨凍受餓。這些移民將陸續轉移至暫時收容所，但僅會在華盛頓短暫停留。

德州政府尚未承認是否一手主導丟包事件，但過去美墨邊境的各州州長，就曾多次透過巴士丟包，博得關注，表達對拜登（Joe Biden）政府移民政策的不滿。德州州長艾伯特（Greg Abbott）辦公室上週表示，自4月以來，德州已將逾15,000名移民用巴士載至華府、紐約、芝加哥與費城。

每日約有數千人試圖越過美墨邊境，尋求庇護，許多人只能睡在街頭。兩邊的政府官員都疲於奔命，呼籲中央協助，設立緊急收容所。前總統川普（Donald Trump）任內，採鐵腕政策，甚至將移民家庭親子拆散，惹來不少爭議。拜登上任後，放寬了部分禁令。

皆為共和黨籍的艾伯特與亞利桑那州州長杜希（Doug Ducey），對拜登的移民措施無法苟同，許多共和黨籍人士也大加批評，是當今政府放鬆管制，才讓移民得寸進尺，湧入美國。

白宮發言人哈山（Abdullah Hasan）譴責了德州政府的聖誕夜丟包行徑，稱之為「殘忍、危險且丟臉的噱頭」。

零下9度聖誕夜 美國副總統官邸外上百移民遭丟包



德州巴士在副總統官邸外丟包移民（圖／美聯社）



美國副總統賀錦麗官邸（圖／美聯社）