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〈財經主筆室〉萬物齊漲減稅小確幸又落空 民眾這個年真的不好過？

By 財經主筆室, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/26 09:07
台北夜市（圖／美聯社）

台北夜市（圖／美聯社）

年關將屆，但萬物幾乎齊漲，原本預期物價漲幅過高，明年可望有減稅的好消息？結果物價未達調整門檻3％，小資族的「減稅小確幸」確定飛了！很多民眾不諱言認為，面對不斷的漲價聲浪，今年這個年確實不好過！

日前鼎泰豐、丹丹漢堡、麥當勞等餐飲業紛紛宣布調漲後，市場即傳出年前、甚至年後，絕對還有另一波的漲價潮來臨。未料，上周速食餐飲業肯德基也發佈新聞表示，考量營運成本及全球雞肉供應鏈影響，即日起調漲部份餐點售價，平均調幅約6.2%右。

最近一個多月以來餐飲業者紛紛宣布漲價，連知名免費吃到飽的Buffet霸主「漢來海港」，也宣布從明年2月起，桃園以南分店要調漲，最高漲幅8%，而漢來海港2022年元月才漲過價，平均調漲40至90元不等，漲幅逾一成，如今再宣布漲價，等於最近兩年都漲價，漲幅已達二成左右。

上周，四大超商之一的全家便利商店，也宣布茶葉蛋將由每顆10元漲到13元 ，雖然7-11及萊爾富超商不跟進，但全家超商茶葉蛋漲幅達到30%，就怕全家的這個漲價動作，會掀起另一波的全面性漲價潮。

其實，不僅餐飲業宣布漲價，幾乎各行各業都藉通膨題材發揮，頻頻喊漲。台北市計程車公會以受物價通膨影響，向台北市公運處提案，希望將起跳價70元上調至85元，停等秒數由原先80秒縮短為60秒，最終拍板定案，北北基計程車價調漲最快明年4月1日上路。

不僅計程車費要漲價，五大國產車總共逾30款新車價格也宣布要漲，最多每台車要貴11萬。進口車漲幅更驚人，業者已預告明年1月起漲價，其中有些車型更是半年來二次調漲。車價調漲，業者認為，主要受疫情及俄烏戰爭持續影響，全球大部分產業均受到嚴重波及，產銷供應鏈失衡連帶造成通貨膨脹所致。

民眾近年來均明顯感受到物價不斷上漲，荷包縮水帶來之苦，今年物價不斷飆升，整體上漲幅度明顯已經超過3%。20日財政部才對外宣布，為了讓大家口袋裡可以多留一點錢，明年將有感減稅，包含基本生活費，和標準扣除額都同步調高，一家四口的雙薪家庭，最多能省下2萬元左右。

未料，隔天財政部賦稅數副署長樓美鐘表示，根據主計總處提供之國內物價指數資料，2023年度適用之平均消費者物價指數，較上一次調整（2022年）所適用之指數，漲幅為2.98%，未達到法定減稅門檻3%，因此不會調整綜合所得稅免稅額、標準扣除額等門檻。也就是說，物價漲幅僅差0.02%未達減稅門檻，小資族原本寄望的減稅小確幸，已經確定落空了！

消息一出，網路社群罵聲炸鍋，網友們說：「今年物價只漲2.98%？我怎麼感覺至少10%」、「今年漲最多，竟然跟我說只漲2.98%？」、「不到100塊的便當漲5塊，CPI年增率才2.98%，真的把人民當傻瓜了」、「昨天說減稅，今天說不減？」。

民眾為何會有如此多的抱怨呢？主計總處統計，2021年全年總薪資中位數為50.6萬元，意味有半數（406.5萬人）每月收入不到4.2萬元，去年平均總薪資67萬元，雖是近三年最高，但有68.31%（約555萬人）受雇員工年收入未達平均總薪資，比率創新高。

再者，主計總處日前公布今年前10月全體受僱員工經常性薪資平均月薪為4萬4,339 元、年增2.9%，雖創近21年同期最高增幅，但剔除物價因素後，實質經常性薪資為負成長0.13%，反映勞工加薪幅度還是追不上通膨，漲價潮如今大舉來襲，的確讓民眾直呼吃不消。

民眾普遍認為，每次只要政府宣布漲薪資，商家就覺得可以漲價，問題並不是所有人薪資都漲呀！面對年前、年後可能還有的另一波漲價潮，不少民眾直呼這個年真的不好過。
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通膨
物價
薪資

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