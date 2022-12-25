「內心不安卻裝沒事」　如何修復感情依附創傷？

「他為什麼不回我訊息」、「想靠近又怕受傷害」，你是否也面對這樣的難題？諮商心理師石瀝新表示，不安全依附型態的人在感情路上較為辛苦，大多與原生家庭或過往的感情經歷有關，建議多自我覺察和調適，伴侶也適度理解和包容，有助於維繫雙方關係。

心理學中的「依附理論」最早是用來解釋媽媽和嬰兒之間的關係。後來有心理學家將「依附理論」延伸解釋感情關係，常見依附型態可分成四種：安全型、焦慮型、逃避型、混亂型（矛盾型）。

【焦慮型】常常患得患失 試著調適不安

「緊迫盯人、奪命狂call」是焦慮型的常見行為！石瀝新鼓勵焦慮型的人想想，這份不安全感到底是另一半引起的，還是過往經驗甚至原生家庭造成的？

如果是過往經驗帶來不安，現在遇到一個可以給予安全感的對象，應好好珍惜這段關係，否則不安感再次上演，對方受不了離開，又加深焦慮型人的不安，恐形成惡性循環。

他建議焦慮型的人試著接納、消化自己不安的狀態，並找尋合適的方式表達自己內在的感受與想法。若是能讓另一半了解自己有覺察並努力調適中，同時減少哭鬧與情緒勒索，避免透過指責、攻擊、抱怨、比較等方式處理內在的不安，把錯跟責任都丟到對方身上，將有助於維繫雙方關係。

【逃避型】一沮喪就消失 練習表達想法

「人間蒸發、你追我跑」是逃避型的主要現象，要如何和這樣的情人好好溝通？石瀝新鼓勵逃避型的人進一步覺察自我，是「不擅感覺型」還是「不願表達型」？

「不擅感覺型」的人跟自己的感覺「很不熟、麻木」，明明沮喪、心裡沉悶，但嘴上又說「沒有啊，我才沒有像你想的那樣」。石瀝新表示，當我們長期忽略自己的感受，對身心健康都會有所影響，因此可以試著在生活中練習感受自己的感覺，也可以適度和另一半分享。

「不願表達型」的人，可能因為過往經驗，使自己認為「反正講了你也不懂、不接受，你還要發脾氣！」於是把心裡話往肚裡吞，覺得說出心事不被理解、被忽視、甚至被責難。這類型的人對於伴侶的不滿、不耐煩、抱怨、指責的反應很敏銳，故伴侶切記別急著否定，停下來想一想再好好溝通。在相處氣氛好的時候，逃避型的人可多表達自己的想法，讓伴侶感受得到你的「參與感」。

【混亂型】容易口是心非 嘗試穩定自我

「忽冷忽熱、不斷測試」是混亂型的典型特徵，不僅搞得自己內心痛苦難受，伴侶也困擾心累，雙方究竟要如何好好相處呢？

石瀝新解析，混亂型依附的起因之一為以往的創傷經驗，例如父親外遇、母親遺棄、被劈腿、熟人性侵、恐怖情人等狀況，「你熟悉的人同時也是背叛或傷害你的人，這樣的情況很容易造成人深度的創傷。」

混亂型的人常透過各種方法來測試關係，例如哭鬧、威脅，或是故意跟異性交好讓伴侶吃醋，「我要看你的反應，你如果在乎我，你就會現在來找我！」

石瀝新建議，混亂型依附的人可思考自己的測試行為是否造成反效果，「我其實想要你安慰我，但我又口是心非地推開你，等到你真的離開之後，我又氣你怎麼可以這樣就走了！」並且學習心口一致，才能減少遺憾的發生。

若你的另一半是混亂型，最重要的核心態度就是「溫和堅定」，當對方已經開始混亂，「一下氣你一下又遠離你」，這時你更要保持穩定，讓對方減少用錯誤的方式引起注意力，才能避免兩敗俱傷。

依附創傷是否能修復為安全型呢？石瀝新分享，當人生遭遇不幸，很難靠自己沉澱來達到修復，但如果有人好好陪伴你走過一段人生路，仍有機會減少創傷留下。透過一段穩定的關係讓自己感到安全，若能遇到性格穩定且包容的對象，就好好珍惜與回應這段關係。

測試你的依附型態：

https://www.tip.org.tw/evaluatefree11

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56198

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