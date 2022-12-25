Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

南韓2022年實體專輯銷量有望創歷史新高　BTS排名第一、BLACKPINK第五

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/25 20:49
南韓2022年實體專輯銷量，女團BLACKPINK的銷量為282萬張，在全體唱片銷量中排名第五，在女子歌手中排名第一（圖／Jennie I...

南韓2022年實體專輯銷量，女團BLACKPINK的銷量為282萬張，在全體唱片銷量中排名第五，在女子歌手中排名第一（圖／Jennie I...

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓實體唱片銷量受益於BTS防彈少年團及女子偶像團體的活躍，今年有望創下8,000萬張銷售量的歷史新高。

根據韓聯社報導，據南韓音樂排行榜Circle Chart統計，今年截至12月10日，以CD銷量前400的唱片計算，實體唱片銷量已達7,419萬張，與去年5,708萬張相比，增加了29.9%。

銷售排名前400名的唱片銷量於2018年首次超過2,000萬張後，2019年為2,459萬張，2020年及2021年為4,170萬及5,708萬張，持續呈上升趨勢。

BTS防彈少年團今年雖無進行團體活動，而是集中於成員們的個人活動，但銷售量依然多達607萬張，累積專輯銷售量榮登第一。

Circle Chart的首席研究委員表示，防彈少年團的成員Jin及RM今年推出的個人專輯銷售分別為103萬張及68萬張，再加上其他成員的個人專輯及團體先前發行的舊專輯，防彈少年團的入伍對明年的唱片市場並不會帶來多大的負面影響。

繼BTS防彈少年團後，男團Stray Kids以583萬的銷量位居第二，男團Seventeen則以546萬獲得第三。

據分析，雖然男歌手的唱片銷量占比最大，但女歌手的唱片銷量亦明顯增加，帶動了整體的銷售成長。今年女歌手唱片銷量在總唱片銷量中占據了32.6%，與去年相比增加16.5%。

女團BLACKPINK的銷量為282萬張，在全體唱片銷量中排名第五，在女歌手中排名第一。女團IVE銷量以260萬張排名第二，Red Velvet則以212萬張排名第三。
南韓
唱片銷量
男團
女團
BTS
BLACKPINK

相關新聞

南韓解除室內口罩配戴規定出爐　當局開出四條件並將階段性放寬
南韓解除室內口罩配戴規定出爐　當局開出四條件並將階段性放寬
2022/12/23 17:01
不只音源收入 連廣告費也被坑！南韓歌手李昇基對公司4高層提告
不只音源收入 連廣告費也被坑！南韓歌手李昇基對公司4高層提告
2022/12/23 12:19
美國告示牌年度最佳K-Pop歌曲排行　第一名由(G)I-DLE《Tom Boy》獲選
美國告示牌年度最佳K-Pop歌曲排行　第一名由(G)I-DLE《Tom Boy》獲選
2022/12/22 16:35
南韓首爾燈節年底節慶氛圍濃　台灣「喔熊」也現身
南韓首爾燈節年底節慶氛圍濃　台灣「喔熊」也現身
2022/12/21 11:32
南韓批北韓軍事技術　金與正怒嗆回應「等著看」
南韓批北韓軍事技術　金與正怒嗆回應「等著看」
2022/12/20 13:07

更新時間 : 2022-12-25 21:02 GMT+08:00

最受歡迎

【有雷慎入】《阿凡達2》全球票房狂飆180億　第三集上映時間曝光、男主角本是這位好萊塢大咖！
【有雷慎入】《阿凡達2》全球票房狂飆180億　第三集上映時間曝光、男主角本是這位好萊塢大咖！
更新【台灣縣市議會龍頭選舉】國民黨贏台北桃園16縣市議長　高雄台南4縣市民進黨勝出　
更新【台灣縣市議會龍頭選舉】國民黨贏台北桃園16縣市議長　高雄台南4縣市民進黨勝出　
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
生日快樂！台灣天后蔡琴在雲門演唱會起跑　百位觀眾靜聽轉腔咬字好入迷
生日快樂！台灣天后蔡琴在雲門演唱會起跑　百位觀眾靜聽轉腔咬字好入迷
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
【南市小內閣名單】不認除名涉貪陳凱凌 黃偉哲台中借將矢言簽廉政公約
【南市小內閣名單】不認除名涉貪陳凱凌 黃偉哲台中借將矢言簽廉政公約
韓綜「粉紅謊言」結局謊言大公開　導演公開製作祕辛
韓綜「粉紅謊言」結局謊言大公開　導演公開製作祕辛
韓劇「第三人稱復仇」完結　兇手終於結局公開　朴所羅門：最後拍攝才知兇手是誰
韓劇「第三人稱復仇」完結　兇手終於結局公開　朴所羅門：最後拍攝才知兇手是誰
韓劇「財閥家的小兒子」收視破新高 僅次「夫妻的世界」網熱議劇情背後的真實故事
韓劇「財閥家的小兒子」收視破新高 僅次「夫妻的世界」網熱議劇情背後的真實故事
台灣博客來遭炎上！清潔婦無勞健保遭裁不給退休金　調職總經理盼止血勞動部介入調查
台灣博客來遭炎上！清潔婦無勞健保遭裁不給退休金　調職總經理盼止血勞動部介入調查