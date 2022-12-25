南韓2022年實體專輯銷量有望創歷史新高　BTS排名第一、BLACKPINK第五

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓實體唱片銷量受益於BTS防彈少年團及女子偶像團體的活躍，今年有望創下8,000萬張銷售量的歷史新高。

根據韓聯社報導，據南韓音樂排行榜Circle Chart統計，今年截至12月10日，以CD銷量前400的唱片計算，實體唱片銷量已達7,419萬張，與去年5,708萬張相比，增加了29.9%。

銷售排名前400名的唱片銷量於2018年首次超過2,000萬張後，2019年為2,459萬張，2020年及2021年為4,170萬及5,708萬張，持續呈上升趨勢。

BTS防彈少年團今年雖無進行團體活動，而是集中於成員們的個人活動，但銷售量依然多達607萬張，累積專輯銷售量榮登第一。

Circle Chart的首席研究委員表示，防彈少年團的成員Jin及RM今年推出的個人專輯銷售分別為103萬張及68萬張，再加上其他成員的個人專輯及團體先前發行的舊專輯，防彈少年團的入伍對明年的唱片市場並不會帶來多大的負面影響。

繼BTS防彈少年團後，男團Stray Kids以583萬的銷量位居第二，男團Seventeen則以546萬獲得第三。

據分析，雖然男歌手的唱片銷量占比最大，但女歌手的唱片銷量亦明顯增加，帶動了整體的銷售成長。今年女歌手唱片銷量在總唱片銷量中占據了32.6%，與去年相比增加16.5%。

女團BLACKPINK的銷量為282萬張，在全體唱片銷量中排名第五，在女歌手中排名第一。女團IVE銷量以260萬張排名第二，Red Velvet則以212萬張排名第三。