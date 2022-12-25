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【沒有燈的聖誕節】 澤倫斯基：烏克蘭不會等待奇蹟 普丁：有心和談奈何西方拒絕

「我們不會等待奇蹟，我們要自己創造奇蹟。」

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/25 20:04
2022年12月17日，黑暗中的烏克蘭基輔聖誕樹（圖／美聯社）

2022年12月17日，黑暗中的烏克蘭基輔聖誕樹（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄烏大戰後的首個聖誕，電力設施慘遭轟炸的烏克蘭，沒有萬家燈火，有的只是一腔不服輸的熱血。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）激昂表示，要創造屬於烏克蘭的聖誕奇蹟，而俄國總統普丁（Vladimir Putin）則一貫冷語，稱俄方早已準備好和談，是西方不理睬。

澤倫斯基在24日平安夜的錄製演說中說道，自由的代價高，但成為奴隸的代價更高。「我們從大戰伊始便熬過了各式攻擊、威脅、核子要脅、恐怖主義，以及飛彈轟炸。我們會撐過這個冬季，因為我們知道為何而戰。」

他向人民信心喊話，「就算在極度黑暗之中，我們仍能擁抱彼此。若無暖氣，我們便緊緊相擁，互相取暖。」「我們不會等待奇蹟，我們要自己創造奇蹟。」延伸閱讀：重創俄國戰艦油槽 烏克蘭小型無人艇屢建功 標誌新型態海上作戰

這場始自2月24日的戰爭，是二戰以來歐洲死傷最慘重的一次戰役，也是1962年古巴飛彈危機以來，俄國與西方最大的一場衝突，目前還看不到終點。克里姆林宮表示會戰到所有目標皆達成為止，基輔則矢言絕不放下武器，直到將所有俄兵逐出領土，包括2014年俄國占領的克里米亞。

普丁在25日播出的國家電視台Rossiya 1訪問中表示，已準備與各方商討各種可接受的解決之道，但這得看他們。「不是我們拒絕談判，是他們。」普丁強調，美國妄圖撕裂俄國，因此俄國對烏克蘭的行動是「正確的路」，是基於國家、人民利益的舉措，「我們沒有選擇」。延伸閱讀：軍心渙散士氣低落 俄國成立前線勞軍「藝工隊」

美國中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）本月稍早受訪時指出，根據CIA評估，俄方仍未展現終戰談判誠意。

信奉東正教的烏克蘭人，按曆是於1月7日慶祝耶誕，此際街上應洋溢著濃濃的過節氣氛。然而，24日，俄國再對南部城市赫松（Kherson）發動攻擊，這座上個月甫從俄軍手上奪回的城市，再次陷入血海，屍橫遍野、車輛燃燒、大樓轟出大洞。聖誕節並未讓烏克蘭獲得一絲喘息。

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更新時間 : 2022-12-25 21:02 GMT+08:00

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