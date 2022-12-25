阿富汗塔利班政權禁止婦女任職非政府組織　聯合國譴責：違反基本人權

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 繼日前宣布禁止女學生進入大學接受教育後，塔利班掌控的阿富汗政府昨（24）日再發信至各大國內外非政府組織，要求其不得雇用女性職員，引發全球譁然，擔心除了將使阿富汗的人權狀況進一步惡化，也會讓靠著婦女賺取家庭收入的家戶經濟狀況受到衝擊，並影響非政府組織的運作。

面對外界的質疑，塔利班政府解釋，之所以頒布禁令，是因為許多非政府組織的婦女無視伊斯蘭律法，拒絕配戴頭巾，同時更警告如果這些組織不遵守不得雇用女性的禁令，將會註銷他們的營業執照。

事實上，塔利班才在不久前全面禁止婦女接受大學教育，這導致昨日多名婦女在西北部城市赫拉特（Herat）走上街頭抗議，隨後被塔利班動用鎮暴水車鎮壓，從社群媒體上流傳的影片可以看到，許多抗議者高喊著「教育是權利」、「塔利班是懦夫」等口號。

然而，由於阿富汗有許多運作中的人道救援機構雇有女性職員，一旦遵守了塔利班政府的新規定，將面臨嚴重減員的問題。救助兒童會（Save the Children）的一名職員接受BBC訪問時透露，一旦非政府組織必須開除所有女性職員，很多組織業務將被迫中斷，甚至將無法生存下去。

國際關懷協會更指出，許多阿富汗的婦女與女童是否有辦法取得國際組織給予的援助，需仰賴女性職員的協助，如果非政府組織沒有女性職員，在一個時常出現食物危機的國家內，女性的生活處境將面臨更大的困難。

一名不願透露姓名的伊斯蘭教伊瑪目則告訴BBC，就他所知，伊斯蘭律法並沒有規定只有男性可以受教育，也沒有禁止女性工作，他對於塔利班的政策感到十分困惑。

他說，在他看來，塔利班完全沒有遵守伊斯蘭價值。

塔利班的新規定也遭到聯合國譴責，認為此舉違反了基本人權。