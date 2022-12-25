台南大員皇冠假日酒店 傳愛第六年324名孩童受惠

台南大員皇冠假日酒店自開幕以來發起「傳愛‧圓夢」計畫，希望利用感恩與歡樂的12月傳愛到偏鄉小學。2017年傳愛到東山區聖賢國小66名孩童圓夢、2018年傳愛到後壁區樹人國小64名孩童圓夢、2019年傳愛到新化區口埤實驗小學72名孩童圓夢，2020年傳愛到南化區玉山國小26名孩童圓夢，2021年傳愛到南化區北寮國小55名孩童圓夢，今年2022年傳愛到東山區吉貝耍國小，實現41名孩童的聖誕禮物的心願，並邀請學童在平安夜走進五星級酒店歡度聖誕佳節，並獻上西拉雅舞蹈表達感謝之意。

神秘嘉賓荷蘭美聲歌手Martin Hurkens (馬丁·賀肯斯)以及英國跨界歌手Mary-Jess(李美潔)，繼2020年在酒店大廳壓軸獻唱，獲得如雷掌聲之後，2022年重返台南，並在大廳獻上多首曲目，現場聚集不少粉絲與旅客朝聖，一睹兩位精湛的演唱風采！

繽紛歡樂的12月份，台南大員皇冠假日酒店在大廳打造5米正方的巨型禮物屋，宛如置身在童話世界裡，走進禮物屋內探索奇幻的耶誕世界。為了迎接2024年臺南建城400年，酒店獲得臺南市文化局獎助布置案也同步設置完成，分別將祀典武廟的紅、藍晒圖的藍、鳳凰花的橘、鯤鯓沙的白，搶眼的四色視覺妝點，利用大廳3部移動式的電梯與6盞投射燈，繽紛的燈光投射與耶誕歡樂氣氛布置相互輝映，瞬間變成目光焦點。

台南大員皇冠假日酒店總經理林欣怡表示，平安夜是聖誕老人向好兒童發送禮物的時間，所以酒店自開幕以來，每年於12月24日平安夜都會在大廳舉辦「傳愛‧圓夢」活動，就是希望扮演偏鄉小學孩童的聖誕老公公角色，發送心願禮物，2022年邁入第六年仍不間斷，今年傳愛到東山區吉貝耍國小。校長林志宏表示「吉貝耍」(Ka-Bua Sua)平埔西拉雅族語，意思是木棉的部落，屬台灣平埔西拉雅族之一，是第一所以平埔族原住民為名的學校。

學校肩負著傳承西拉雅文化的使命，包括春天木棉季、夏天藝術季、秋天吉貝耍夜季、冬天體育季，並致力於古歌謠的傳唱，讓西拉雅的母語得以被保存。酒店傳愛到學校的緣分，小而美的小學，讓更多人認識。吉貝耍國小全校僅有41名學童，為了鼓勵這群認真學習的孩子，並幫他們實現耶誕禮物心願的募集，台南大員皇冠假日酒店由員工發起認領愛心禮物，完成41份禮物，孩子們特別在平安夜來到酒店展現勤練已久的舞蹈表演表達感謝之意，並開心地領取心願禮物，度過一個別具意義的平安夜。

台南大員皇冠假日酒店的公益行動已連續六年值得肯定，未來持續傳愛，相信這愛的足跡可以走遍台南市所有的國小，讓愛不間斷。黃偉哲市長還特別邀請飄洋過海來為台南跨年演出的荷蘭美聲歌手Martin Hurkens (馬丁·賀肯斯)以及英國跨界歌手Mary-Jess(李美潔)，擔任平安夜的特別嘉賓，於酒店大廳壓軸獻唱，頓時人潮湧現，被溫柔的歌聲深深吸引，所有人的心也跟著被溫暖了。

台南大員皇冠假日酒店發起的「傳愛‧圓夢」計畫，以實際行動關懷公益，也邀請了去年接受酒店幫助的北寮國小由校長張鴻祺帶領孩子重返酒店，二度展現弦樂演出以及安平在地億載國小林志政校長帶著合唱團的孩子參與活動演出，讓大廳充滿著歡樂溫馨氣氛，酒店也會將這份幸福與喜悅一年一年累積，讓愛無限蔓延下去。