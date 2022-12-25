漢江結冰了！寒流來襲　南韓災情不斷、濟州島多數航班停飛

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓在22日至24日三天內，創下了寒流及降雪紀錄，各地災難頻傳，不僅飛機航班，許多海上及陸上交通亦遭打亂。

據南韓氣象廳統計，濟州島漢拏山積雪高達92.4公分，光州35.8公分，創下了17年來的紀錄。而24日所測得最低氣溫為仁川零下18.9度，首爾零下18.5度，大田零下17.4度，春川零下16.7度等。

根據韓聯社報導，初步統計，全羅北道因連續3日的降雪，共有52棟建築物及溫室受積雪壓垮；全羅南道亦有90棟建築物及23棟畜舍受損，共造成8億1千多萬韓元損失（2千萬台幣）。

현재 폭설 내리는 광주 도로 상황

오르막길은 버스가 아예 움직이질 못해서

승객들이 다 내려서 밀고 있음 pic.twitter.com/TQViEDcRtx — 일상다반사 (@nxz_dxv) December 23, 2022

受大雪影響，許多道路交通受到阻礙，以上圖為公車在上坡路段動彈不得，所有乘客下車幫忙推車。

根據報導，23日濟州島原有245個起飛、246個降落航班，但截至24日下午3點半，共有19個航班取消，77個航班延遲，24日早上雖逐漸恢復，但仍有許多航班因強風而遭停飛或延遲；不僅飛機航班，海上及陸上許多交通都受到管制。

另外，南韓氣象廳也於25日表示，首爾漢江受寒流影響已出現了封凍現象，創下了自2000年後的第四早紀錄。最早紀錄出現於1934年，於12月4日進入封凍期。

根據南韓氣象廳以近五年數據分析，首爾市最低氣溫連續5天降至零下10度，最高溫度也降至零下時，漢江便會出現封凍現象。