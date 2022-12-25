Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

漢江結冰了！寒流來襲　南韓災情不斷、濟州島多數航班停飛

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/25 18:29
圖為南韓首爾景福宮（圖／美聯社）

圖為南韓首爾景福宮（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓在22日至24日三天內，創下了寒流及降雪紀錄，各地災難頻傳，不僅飛機航班，許多海上及陸上交通亦遭打亂。

據南韓氣象廳統計，濟州島漢拏山積雪高達92.4公分，光州35.8公分，創下了17年來的紀錄。而24日所測得最低氣溫為仁川零下18.9度，首爾零下18.5度，大田零下17.4度，春川零下16.7度等。

根據韓聯社報導，初步統計，全羅北道因連續3日的降雪，共有52棟建築物及溫室受積雪壓垮；全羅南道亦有90棟建築物及23棟畜舍受損，共造成8億1千多萬韓元損失（2千萬台幣）。

受大雪影響，許多道路交通受到阻礙，以上圖為公車在上坡路段動彈不得，所有乘客下車幫忙推車。

根據報導，23日濟州島原有245個起飛、246個降落航班，但截至24日下午3點半，共有19個航班取消，77個航班延遲，24日早上雖逐漸恢復，但仍有許多航班因強風而遭停飛或延遲；不僅飛機航班，海上及陸上許多交通都受到管制。

另外，南韓氣象廳也於25日表示，首爾漢江受寒流影響已出現了封凍現象，創下了自2000年後的第四早紀錄。最早紀錄出現於1934年，於12月4日進入封凍期。

根據南韓氣象廳以近五年數據分析，首爾市最低氣溫連續5天降至零下10度，最高溫度也降至零下時，漢江便會出現封凍現象。
南韓
大雪
寒流

相關新聞

南韓解除室內口罩配戴規定出爐　當局開出四條件並將階段性放寬
南韓解除室內口罩配戴規定出爐　當局開出四條件並將階段性放寬
2022/12/23 17:01
不只音源收入 連廣告費也被坑！南韓歌手李昇基對公司4高層提告
不只音源收入 連廣告費也被坑！南韓歌手李昇基對公司4高層提告
2022/12/23 12:19
美國告示牌年度最佳K-Pop歌曲排行　第一名由(G)I-DLE《Tom Boy》獲選
美國告示牌年度最佳K-Pop歌曲排行　第一名由(G)I-DLE《Tom Boy》獲選
2022/12/22 16:35
南韓首爾燈節年底節慶氛圍濃　台灣「喔熊」也現身
南韓首爾燈節年底節慶氛圍濃　台灣「喔熊」也現身
2022/12/21 11:32
南韓批北韓軍事技術　金與正怒嗆回應「等著看」
南韓批北韓軍事技術　金與正怒嗆回應「等著看」
2022/12/20 13:07

更新時間 : 2022-12-25 19:31 GMT+08:00

最受歡迎

【有雷慎入】《阿凡達2》全球票房狂飆180億　第三集上映時間曝光、男主角本是這位好萊塢大咖！
【有雷慎入】《阿凡達2》全球票房狂飆180億　第三集上映時間曝光、男主角本是這位好萊塢大咖！
更新【台灣縣市議會龍頭選舉】國民黨贏台北桃園16縣市議長　高雄台南4縣市民進黨勝出　
更新【台灣縣市議會龍頭選舉】國民黨贏台北桃園16縣市議長　高雄台南4縣市民進黨勝出　
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
生日快樂！台灣天后蔡琴在雲門演唱會起跑　百位觀眾靜聽轉腔咬字好入迷
生日快樂！台灣天后蔡琴在雲門演唱會起跑　百位觀眾靜聽轉腔咬字好入迷
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
【南市小內閣名單】不認除名涉貪陳凱凌 黃偉哲台中借將矢言簽廉政公約
【南市小內閣名單】不認除名涉貪陳凱凌 黃偉哲台中借將矢言簽廉政公約
韓綜「粉紅謊言」結局謊言大公開　導演公開製作祕辛
韓綜「粉紅謊言」結局謊言大公開　導演公開製作祕辛
韓劇「第三人稱復仇」完結　兇手終於結局公開　朴所羅門：最後拍攝才知兇手是誰
韓劇「第三人稱復仇」完結　兇手終於結局公開　朴所羅門：最後拍攝才知兇手是誰
韓劇「財閥家的小兒子」收視破新高 僅次「夫妻的世界」網熱議劇情背後的真實故事
韓劇「財閥家的小兒子」收視破新高 僅次「夫妻的世界」網熱議劇情背後的真實故事
台灣博客來遭炎上！清潔婦無勞健保遭裁不給退休金　調職總經理盼止血勞動部介入調查
台灣博客來遭炎上！清潔婦無勞健保遭裁不給退休金　調職總經理盼止血勞動部介入調查