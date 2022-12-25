（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）阿茲海默症（Alzheimer’s disease）是最常見的一種失智症，導致腦部退化，迄無解方，但目前的檢測方法費時費力又昂貴，令人裹足不前。日本傳出好消息，一款血液檢測法，號稱有助及早診斷，為潛在病患，帶來福音。

半島電視台報導，日本醫用電子設備商希森美康（SYSMEX）與衛采製藥（Eisai Co）合力研發了一種驗血試劑，可偵測腦中「β類澱粉蛋白」（amyloid beta）區塊形成的情況，此試驗已於19日獲日本官方許可。

由於Tau蛋白與β類澱粉蛋白的累積是阿茲海默症肇因，是診斷病情的重要指標，若能以此法測得該物質聚積程度，有助及早介入。目前診斷法不是太昂貴，就是太具侵入性，往往須透過腦部掃描或腰椎穿刺檢驗脊髓液。

希森美康22日在聲明中指出，該公司已研發出一種科技，能快速有效辨別腦中的β類澱粉蛋白。相較於其他檢測法，此法只需少量血液，可減少患者身心與經濟負擔，盼此試劑能儘速量產上市。

衛采與美國藥廠百健公司（Biogen Inc）研發的阿茲海默症實驗藥物lecanemab，亦正尋求明年能獲美國、歐洲及日本全面核可。上個月出爐的數據顯示，在18個月的實驗中，lecanemab讓阿茲海默症患者知能退化的速度減緩了27%，但可能伴隨腦出血或腦水腫等副作用。儘管如此，此藥的誕生，仍被寄予厚望。

滴血驗失智？ 日本研發血液試劑 號稱可診斷阿茲海默症