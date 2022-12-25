Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

滴血驗失智？ 日本研發血液試劑 號稱可診斷阿茲海默症

現有的診斷法，不是太貴就是太具侵入性，令人卻步

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/25 17:18
腦部掃描圖（圖／美聯社）

腦部掃描圖（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）阿茲海默症（Alzheimer’s disease）是最常見的一種失智症，導致腦部退化，迄無解方，但目前的檢測方法費時費力又昂貴，令人裹足不前。日本傳出好消息，一款血液檢測法，號稱有助及早診斷，為潛在病患，帶來福音。

半島電視台報導，日本醫用電子設備商希森美康（SYSMEX）與衛采製藥（Eisai Co）合力研發了一種驗血試劑，可偵測腦中「β類澱粉蛋白」（amyloid beta）區塊形成的情況，此試驗已於19日獲日本官方許可。

由於Tau蛋白與β類澱粉蛋白的累積是阿茲海默症肇因，是診斷病情的重要指標，若能以此法測得該物質聚積程度，有助及早介入。目前診斷法不是太昂貴，就是太具侵入性，往往須透過腦部掃描或腰椎穿刺檢驗脊髓液。

希森美康22日在聲明中指出，該公司已研發出一種科技，能快速有效辨別腦中的β類澱粉蛋白。相較於其他檢測法，此法只需少量血液，可減少患者身心與經濟負擔，盼此試劑能儘速量產上市。

衛采與美國藥廠百健公司（Biogen Inc）研發的阿茲海默症實驗藥物lecanemab，亦正尋求明年能獲美國、歐洲及日本全面核可。上個月出爐的數據顯示，在18個月的實驗中，lecanemab讓阿茲海默症患者知能退化的速度減緩了27%，但可能伴隨腦出血或腦水腫等副作用。儘管如此，此藥的誕生，仍被寄予厚望。

滴血驗失智？ 日本研發血液試劑 號稱可診斷阿茲海默症
阿茲海默症
失智症
蛋白
試劑
試驗
血液
驗血
日本
希森美康
衛采

相關新聞

血庫需要你！天氣冷加上確診人數升 全台灣鬧血荒台南最急
血庫需要你！天氣冷加上確診人數升 全台灣鬧血荒台南最急
2022/12/17 16:29
戰後大轉變！日本新版安保戰略重反擊能力　稱中國「空前的最大戰略挑戰」
戰後大轉變！日本新版安保戰略重反擊能力　稱中國「空前的最大戰略挑戰」
2022/12/13 10:07
2022年日本年度漢字代表出爐　「戰」反映出動盪不安的一年
2022年日本年度漢字代表出爐　「戰」反映出動盪不安的一年
2022/12/12 17:29
〈財經主筆室〉台積電恐變「美積電」？「去台化」是假議題
〈財經主筆室〉台積電恐變「美積電」？「去台化」是假議題
2022/12/12 09:40
中國野心難測 澳洲有意將日本納入AUKUS聯盟
中國野心難測 澳洲有意將日本納入AUKUS聯盟
2022/12/11 16:51

更新時間 : 2022-12-25 17:59 GMT+08:00

最受歡迎

【有雷慎入】《阿凡達2》全球票房狂飆180億　第三集上映時間曝光、男主角本是這位好萊塢大咖！
【有雷慎入】《阿凡達2》全球票房狂飆180億　第三集上映時間曝光、男主角本是這位好萊塢大咖！
更新【台灣縣市議會龍頭選舉】國民黨贏台北桃園16縣市議長　高雄台南4縣市民進黨勝出　
更新【台灣縣市議會龍頭選舉】國民黨贏台北桃園16縣市議長　高雄台南4縣市民進黨勝出　
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
生日快樂！台灣天后蔡琴在雲門演唱會起跑　百位觀眾靜聽轉腔咬字好入迷
生日快樂！台灣天后蔡琴在雲門演唱會起跑　百位觀眾靜聽轉腔咬字好入迷
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
【南市小內閣名單】不認除名涉貪陳凱凌 黃偉哲台中借將矢言簽廉政公約
【南市小內閣名單】不認除名涉貪陳凱凌 黃偉哲台中借將矢言簽廉政公約
韓綜「粉紅謊言」結局謊言大公開　導演公開製作祕辛
韓綜「粉紅謊言」結局謊言大公開　導演公開製作祕辛
韓劇「第三人稱復仇」完結　兇手終於結局公開　朴所羅門：最後拍攝才知兇手是誰
韓劇「第三人稱復仇」完結　兇手終於結局公開　朴所羅門：最後拍攝才知兇手是誰
韓劇「財閥家的小兒子」收視破新高 僅次「夫妻的世界」網熱議劇情背後的真實故事
韓劇「財閥家的小兒子」收視破新高 僅次「夫妻的世界」網熱議劇情背後的真實故事
台灣博客來遭炎上！清潔婦無勞健保遭裁不給退休金　調職總經理盼止血勞動部介入調查
台灣博客來遭炎上！清潔婦無勞健保遭裁不給退休金　調職總經理盼止血勞動部介入調查