染疫爆炸、數字失真 中國即日起不公布COVID確診數

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）中國新冠肺炎（COVID-19）疫情資訊本就難以取信於民，在本月稍早政策急轉彎、大規模放寬禁令後，染疫數爆炸增長，卻未能確實反映在官方數字中，屢屢引發質疑。國家衛生健康委員會（衛健委）索幸不公布了，25日宣布，即日起不再提供每日確診數。

衛健委在網站上公告，「從即日起，不再發布每日疫情信息，將由中國疾控中心發布相關疫情信息，供參考和研究使用。」短短數言，並未透露不提供數據的理由，也未說明日後疫情資訊更新頻率。

路透指出，北京放棄清零後，迎來新一波爆炸疫情，但衛健委已連續四日公告無死亡案例，實難取信大眾。依據官方定義，只有肺炎或呼吸衰竭至死者方列入COVID病歿者統計，此舉無法如實呈現疫情嚴重性，令專家眉頭一皺。

英國健康資訊公司Airfinity上週推估，中國每日應有破百萬人染疫、五千人死亡。就在染疫數字於11月底創下單日紀錄後，衛健委便停止發布無症狀患者數字，使外界更難掌握中國疫情概況。

此外，CNN報導，彭博與金融時報聲稱取得中國外流的內部文件，指光是12月1日至20日，短短20天就有約2.5億人染疫。若資訊數實，代表中國14億人口中，有18%都確診了，可說是COVID現蹤以來，全球最大規模的一次疫情爆發。

世衛（WHO）表示，自北京放寬禁令以來，便再未獲得中國染疫住院資訊，此一資訊落差可能是因人口太多，有關當局難以精準計算。

自習近平放棄他的清零金字招牌以來，外界就睜大眼睛，看看中國要如何退場。多地火葬場應接不暇，醫療體系已難負荷，多的是被迫繼續工作的染疫醫護人員，鄉間的退休醫護也被徵召重披白袍，以阻病毒擴散。近日的部分模組顯示，中國可能會有破兩百萬人染疫而亡。

染疫爆炸、數字失真 中國12/25日起不公布COVID確診數