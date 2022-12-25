台灣勞動部「移工一站式服務中心」明年元旦正式啟用

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）勞動部昨（24）日在桃園龍潭主持「移工一站式服務中心」啟動典禮，該中心將於2023年1月1日正式啟用，提供雇主自國外新聘及聘僱逾5年以上未參加講習的家事移工，一站式服務，完成5項法定應辦事項，維護勞雇雙方的聘僱權益。

勞動部王安邦次長表示，監察院、立法院和國際人權組織，長期關注家事移工的權益，建議應強化家事移工對勞動權益認知，保障勞雇雙方聘僱權益。我國長照需求除依賴長照2.0外，更仰賴家事移工朋友。

因此，勞動部從1年多前，便開始著手「移工一站式服務」規劃事宜，提供一站式365天全年無休服務，以便利雇主及移工一次完成權益講習，聘僱許可、居留許可、入國通報、職災保險及全民健保等5項法定申辦事項，使移工加速認識台灣法令、適應生活與工作、提升相關法令知能及重要權益。

桃園市長鄭文燦表示，桃園市身為移工友善城市，移工高達11萬9千人，其中家事移工有1 萬8 千餘人。目前國家面臨大缺工時代，社會照顧層面更是非常亟需人力挹注。「移工一站式服務」除簡化雇主申辦作業，避免因疏忽而觸犯相關法令，強化家事移工在台工作，遵守我國法令及勞動權益認知，希望未來可使更多家事移工與雇主受惠。

勞動部說明，為簡化雇主申辦移工入國後法定文件的行政作業流程，強化移工對於我國法令及權益措施的認知，擇定桃園及高雄兩處國際機場附近，成立「移工一站式服務中心」，自明年元月1日起啟動服務，提供雇主一站式申請整合服務及移工入國講習。

其中一站式申請整合服務，經由勞動部、內政部、衛福部等跨部會共同合作，大幅縮短原先需要1.5個月才能完成聘僱許可、居留許可、職災保險、全民健保及入國通報的申辦作業，簡化為移工入國3日完訓時即可核發許可及加入保險，不僅簡便雇主行政作業程序，同時強化移工權益知能。

勞動部補充，入國講習課程歷經多次邀請雇主團體、移工團體、仲介團體、學者專家及政府部門討論規劃及協助檢視課程內容，最終設計為8小時、4大主題的講習課程，課程內容包含：移工在台工作及生活須知、衛教及健保、職業安全衛生、聘僱法令及權益保障等。

移工一站式服務中心免費提供講習期間移工的膳宿需求；設有祈禱室供移工宗教禮拜；提供免費網路服務讓移工聯絡親友。如果移工在講習期間發生傷病或緊急事故，服務中心也會全程協助就醫及必要的照顧。

相關移工一站式服務資訊，可至「移工一站式服務網」或1955勞工諮詢專線諮詢。



移工一站式服務中心外觀（圖／勞動部）