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美國最冷平安夜 數小時驟降十幾度 炸彈氣旋侵襲原因？

北美大平原（涵蓋美國中部）部分地區，甚至會出現零下57度的低溫

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/25 14:06
2022年12月24日，美國紐奧良一處結凍噴泉（圖／美聯社）

2022年12月24日，美國紐奧良一處結凍噴泉（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）極地寒流釀「炸彈氣旋」（bomb cyclone），為美國帶來冰雪奇緣般的冰封場景，堪稱最冷聖誕節。平安夜不平安，數千航班取消、至少70萬戶停電，18人死亡，究竟是何種氣候條件，造成了這場冰風暴？

發生了什麼事？

北極寒流致使氣溫急遽下降，寒風呼嘯而來，美國大半地區降至零下，數小時內就可能驟跌攝氏11度，北美大平原（涵蓋美國中部）部分地區，甚至會出現零下57度的低溫，凍傷只在瞬間。北美大平原、美國中西部、五大湖區皆發布了暴風雪特報。

受影響者為？

美國幾乎2/3地區難逃這場風雪，僅西海岸可倖免。北極寒流有可能一路橫掃東部、南部至佛羅里達州。陸上空中交通皆受阻，氣象專家警告，有意開車前往度假者，最好三思。

這波風雪將延續多久？

此波天氣系統可能帶來數次「天氣之鞭」（weather whiplash），亦即驟然發生的極端天氣現象，不過應不致肆虐太久。極寒氣溫持續一週後，會逐漸回溫，可望於耶誕後緩步回升，美國多數地區至年底皆能維持正常。

為何急凍？

北極大陸上方冷空氣聚攏，接著冷氣團遭高速氣流（jet stream，或稱噴射氣流、高空急流，集中於大氣層的對流層頂或平流層）向南推向美國。當北極冷空氣遇上溫暖潮濕的空氣，便會出現劇烈天氣，包括「炸彈氣旋」，亦即24小時內氣壓急劇下降的狀況，伴隨的是快速增強的風暴。

這類劇烈天候主要在水體上形成，因水面上的空氣較溫暖潮濕，是形成風暴的有利條件。不過，由於這塊冷氣團規模夠大，就罕見在陸地上形成炸彈氣旋。

這是正常的嗎？

專家指，本波暴風雪雖強，卻非出乎意料。冬季冷氣團聚積再正常不過了，惟這週大氣層中的高空氣流有所轉向，將冷空氣推向更東南方，故使全美陷入冰天雪地，挾帶的風雪也更加猛烈。

這波天氣型態，應不致打破1983年酷寒或1994年極地渦漩釀成的低溫紀錄，不過就多數美國人而言，這還是足以名列有生以來十大最冷寒流榜。

美國最冷平安夜 數小時驟降十幾度 炸彈氣旋侵襲原因？

美國最冷平安夜 數小時驟降十幾度 炸彈氣旋侵襲原因？
美國國家海洋暨大氣總署2022年12月24日衛星雲圖（圖／美聯社）

美國最冷平安夜 數小時驟降十幾度 炸彈氣旋侵襲原因？
2022年12月24日紐約州風雪（圖／美聯社）

美國最冷平安夜 數小時驟降十幾度 炸彈氣旋侵襲原因？
2022年12月23日，愛荷華州林縣風雪（圖／美聯社）
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