【台灣史上最年輕市長】高虹安宣誓就職: 上任後對公共工程查核與檢討會更用心

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台灣2022九合一選舉勝出的22縣市長與議員，都在今天宣誓就職。新竹市長高虹安今天(25日) 接受媒體聯訪時說，上任後對公共工程的查核與檢討會更用心，一旦查到弊案會交由檢調、司法認定。至於個人司法問題，她說「不會擔心」。

新竹市第11屆市長宣誓就職及交接典禮今天上午在市府大禮堂舉行，由內政部代理部長花敬群擔任監誓與監交人，高虹安正式展開新竹市長4年任期。

38歲的高虹安，也打破林智堅的紀錄，成為史上最年輕的縣市首長。

高虹安致詞表示，一個月前有超過9萬8000名市民給她機會為新竹市服務，她會用超過100分努力推動市政，實現民眾對於新竹市改變的願景。

高虹安說，她在競選期間提出「拚新竹市成為國際科技都」口號，未來會為長輩打造樂齡生活、青年創業就業環境、為家庭用最小負擔享受幸福、吸引更多家庭到新竹市扎根發展，也會努力改善交通、污水道問題，讓市民耳目一新。

中央社引述高虹安指出，「興利除弊」將是她上任後的重要目標，過去許多公共工程的品質、施工或預算規劃等，讓許多人有疑慮，她將重新審視檢討，未來也有副市長蔡麗清加入團隊，共同為市府的法治及財政紀律而努力。

高虹安說，政黨輪替是民主政治常態，但並非意味要全面推翻前朝政策，過去好的政策會繼續實施，例如還未完成的工程，兼顧品質與財政紀律下加速完成。

高虹安說，民主機制、選舉會帶來許多競爭，而這些仇恨、對立等紛擾都已過去，為了專心市政、促進社會和諧，對選舉期間的媒體訴訟她會撤告，由她啟動善的循環，也希望媒體都能如實報導。

典禮後，高虹安接受媒體聯訪表示，當選後有接收到許多陳情，表達對一些公共工程的疑慮，她希望未來在公共工程的預算編列或追加，或發包、驗收及廠商招標資格上做通盤檢討，一旦查到弊案會交由檢調、司法認定，而非由市府認定，未來會努力讓市民找回對公共工程的信任感。

媒體問是否擔心個人司法問題。高虹安回應，會勇敢面對並絕對尊重配合所有檢調司法程序，對於新竹市政不會浪費時間，相信堅實的市府團隊一定可以努力將市政做到最好，「我並不會擔心」。