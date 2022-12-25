瘦瘦筆缺貨！「這款」成新目標　醫師警告「恐怖風險」

【健康醫療網／記者王冠廷報導】俗稱「瘦瘦筆」的減重藥缺貨，傳出另一種有減重效果的糖尿病新藥SGLT2抑制劑也被民眾鎖定，想辦法購買後當成減重藥使用。

市面上「瘦瘦筆」 主要成分是GLP-1

近幾年來，SGLT2抑制劑及GLP-1等2類新的糖尿病藥引起矚目，主要是其副作用竟然是很多人夢寐以求的減重。其中， GLP-1是一種新的糖尿病皮下注射藥劑，協助身體分泌出胰島素，減少升糖素，使血糖保持穩定；另外，它也能增加大腦對食慾的抑制，產生飽足感，因而降低熱量的攝取，達到減重，市面上被俗稱為「瘦瘦筆」的主要成分即是GLP-1。

在國內，GLP-1為主成分的「瘦瘦筆」藥品有善纖達(Saxenda)、胰妥讚(Victoza)、胰妥善(Ozempic)、易週糖(Trulicity)，善纖達的適應症為肥胖，經衛福部核准為合法的減重注射藥物，其他3種的適應症是第二型糖尿病控制，卻也遊走在灰色地帶，被普遍用在減重上。

SGLT2抑制劑 有助延緩腎臟病惡化

衛福部彰化醫院副院長陳殷正表示，研究顯示糖尿病人使用SGLT2抑制劑，可以減少蛋白尿，減緩腎臟病的惡化，甚至洗腎的發生；進一步使用在非糖尿病的腎臟病人，發現同樣有類似的功效。

除了腎臟的保護效用外，SGLT2抑制劑也有保護心臟的效果，不僅改善心臟功能，也降低心臟衰竭的住院，甚至死亡。

SGLT2抑制劑用來減重 恐誘發這些副作用

不過，SGLT2抑制劑的機轉和GLP-1不同，它是作用在腎小管，抑制腎臟再吸收尿糖的功能，讓多餘的糖從尿液排出，達到降低血糖的效果，有效穩定血糖，也因為熱量被排出而達到減重效果。

陳殷正副院長提醒，SGLT2抑制劑的主要適應症是糖尿病，利用其副作用來減重，恐引起泌尿道感染、酮酸中毒等風險，沒有糖尿病的人如果要減重，最好還是循著飲食控制和運動減重比較安全。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56217

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