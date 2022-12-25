Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

瘦瘦筆缺貨！「這款」成新目標　醫師警告「恐怖風險」

By 健康醫療網／記者王冠廷報導, 健康醫療網
2022/12/25 11:00
瘦瘦筆缺貨！「這款」成新目標　醫師警告「恐怖風險」

瘦瘦筆缺貨！「這款」成新目標　醫師警告「恐怖風險」

【健康醫療網／記者王冠廷報導】俗稱「瘦瘦筆」的減重藥缺貨，傳出另一種有減重效果的糖尿病新藥SGLT2抑制劑也被民眾鎖定，想辦法購買後當成減重藥使用。

市面上「瘦瘦筆」　主要成分是GLP-1

近幾年來，SGLT2抑制劑及GLP-1等2類新的糖尿病藥引起矚目，主要是其副作用竟然是很多人夢寐以求的減重。其中， GLP-1是一種新的糖尿病皮下注射藥劑，協助身體分泌出胰島素，減少升糖素，使血糖保持穩定；另外，它也能增加大腦對食慾的抑制，產生飽足感，因而降低熱量的攝取，達到減重，市面上被俗稱為「瘦瘦筆」的主要成分即是GLP-1。

在國內，GLP-1為主成分的「瘦瘦筆」藥品有善纖達(Saxenda)、胰妥讚(Victoza)、胰妥善(Ozempic)、易週糖(Trulicity)，善纖達的適應症為肥胖，經衛福部核准為合法的減重注射藥物，其他3種的適應症是第二型糖尿病控制，卻也遊走在灰色地帶，被普遍用在減重上。

SGLT2抑制劑　有助延緩腎臟病惡化

衛福部彰化醫院副院長陳殷正表示，研究顯示糖尿病人使用SGLT2抑制劑，可以減少蛋白尿，減緩腎臟病的惡化，甚至洗腎的發生；進一步使用在非糖尿病的腎臟病人，發現同樣有類似的功效。

除了腎臟的保護效用外，SGLT2抑制劑也有保護心臟的效果，不僅改善心臟功能，也降低心臟衰竭的住院，甚至死亡。

SGLT2抑制劑用來減重　恐誘發這些副作用

不過，SGLT2抑制劑的機轉和GLP-1不同，它是作用在腎小管，抑制腎臟再吸收尿糖的功能，讓多餘的糖從尿液排出，達到降低血糖的效果，有效穩定血糖，也因為熱量被排出而達到減重效果。

陳殷正副院長提醒，SGLT2抑制劑的主要適應症是糖尿病，利用其副作用來減重，恐引起泌尿道感染、酮酸中毒等風險，沒有糖尿病的人如果要減重，最好還是循著飲食控制和運動減重比較安全。

【延伸閱讀】

體雕療程新革命　用「熱」減脂又增肌

夏日1+1減脂秘技　先冷凍減脂再增肌　輕鬆享瘦無「腹」擔


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56217
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

更新時間 : 2022-12-28 15:47 GMT+08:00

最受歡迎

【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房狂飆破3億　全球賣翻刷新紀錄、高傳真「表演捕捉」到底怎麼拍？
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房狂飆破3億　全球賣翻刷新紀錄、高傳真「表演捕捉」到底怎麼拍？
疑集體食物中毒 新竹縣松林國小41學童嘔吐就醫
疑集體食物中毒 新竹縣松林國小41學童嘔吐就醫
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
預約爆滿！台灣博客來勞資糾紛平息和解清潔婦　網嘆吹哨律師被過河拆橋
預約爆滿！台灣博客來勞資糾紛平息和解清潔婦　網嘆吹哨律師被過河拆橋
台灣外交部最年輕發言人 歐江安出任駐紐西蘭大使
台灣外交部最年輕發言人 歐江安出任駐紐西蘭大使
一杯咖啡500元！全家首家咖啡店坐落台北　Let’s Cafe PLUS熱門品項一次看！
一杯咖啡500元！全家首家咖啡店坐落台北　Let’s Cafe PLUS熱門品項一次看！
南韓2022年實體專輯銷量有望創歷史新高　BTS排名第一、BLACKPINK第五
南韓2022年實體專輯銷量有望創歷史新高　BTS排名第一、BLACKPINK第五
〈投資理財〉台灣生醫績優標的多 投資前應多做功課
〈投資理財〉台灣生醫績優標的多 投資前應多做功課
美國最冷平安夜 數小時驟降十幾度 炸彈氣旋侵襲原因？
美國最冷平安夜 數小時驟降十幾度 炸彈氣旋侵襲原因？
韓劇「黑暗榮耀The Glory」 宋慧喬首次挑戰暗黑復仇劇：第一次被打巴掌
韓劇「黑暗榮耀The Glory」 宋慧喬首次挑戰暗黑復仇劇：第一次被打巴掌