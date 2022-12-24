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天冷進補！　中醫警告「這期間」不補沒事，一補恐出大事

By 健康醫療網／記者王冠廷報導, 健康醫療網
2022/12/24 20:00
天冷進補！　中醫警告「這期間」不補沒事，一補恐出大事

天冷進補！　中醫警告「這期間」不補沒事，一補恐出大事

【健康醫療網／記者王冠廷報導】48歲王小姐，平時容易手腳冰冷，每次生理期來潮時常感腰痠、腹痛與頭暈，甚至嚴重到需請假休息。這樣的症狀在冬天更加嚴重，也因此她在冬季就頻繁以麻油雞、薑母鴨補身，希望可以改善手腳冰冷、經痛等情況，但每次食用後，腹痛及頭暈不僅未緩解反而更為明顯。

進補影響生理期　中醫建議兩期間不適合

奇美醫學中心中醫部總醫師許晉嘉指出，入冬後氣溫下降，許多人喜歡吃補養生。不過有些女性不補沒事，一補就出事，例如：生理期來潮時經量突然大增、經期提前或延後、排血不順甚至嚴重腹痛。有上述狀況就要小心，可能是不適合吃補的燥熱、痰濁、以及瘀阻等特殊體質；若有特別生理變化，像是經期前後異常出血、經期紊亂等，也可接受超音波檢查，排除是否有子宮肌瘤、子宮內膜異位、巧克力囊腫、子宮內膜瘜肉等問題。

中醫建議兩期間不適合進補　應以清淡飲食為主

從中醫的觀點來看，生理期前及行經期間較不適合進補。尤其體質燥熱或有子宮病變的病人更不適合大補，吃了恐更上火，也易出現粉刺、毛囊炎等問題。經期的飲食應該要以清淡為主，體質偏寒的女性飲食在行經前後盡量避開生冷的食物及寒涼類飲食。

燥熱痰瘀體質　熱性食補慎食　

許晉嘉總醫師說明，冬日常見的食補整體而言多偏熱，服用時須隨時注意身體的變化。麻油性平，然而坊間麻油類補品皆配合熱性的薑、米酒爆炒或燉煮，因此麻油雞、麻油腰子等整體而言仍偏熱；鴨肉雖偏寒，但進補用的薑母鴨在使用了老薑這種大熱的藥材烹煮後整體也轉熱，一般常見的當歸羊肉湯、人參雞等也都是屬於偏熱性食補。

這些熱性的食物若給燥熱、痰瘀體質的人食用後就易產生「上火」的狀況，包含較嚴重的口乾舌燥、頭暈、噁心嘔吐、血壓升高等，需特別小心；而女性生理期前後體質常有寒熱虛實的變化，尤其有子宮肌瘤、子宮內膜異位的病人，在中醫上常屬痰瘀或瘀熱體質。

【延伸閱讀】


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56220
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更新時間 : 2022-12-28 15:47 GMT+08:00

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