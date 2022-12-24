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〈投資理財〉台灣生醫績優標的多 投資前應多做功課

By 溫潤身, 台灣英文新聞－時評
2022/12/24 22:26
台灣生醫產業 (圖/PIXABAY)

台灣生醫產業 (圖/PIXABAY)

新藥股中的藥華藥（6446）、智擎（4162）、保瑞（6472）等，經歷多年辛苦耕耘，都有了一定的成果及基礎，在今年下半年MSCI調整名單中，列入成份股，非常不易，另外中裕（4147）、漢達（6620）、北極星藥業-KY（6550），因為有藥證在手，值得追蹤了解投資價值。（下）

智擎今年利多不斷，已與英國Sentinel Oncology公司簽署PEP07（Chk1抑制劑）全球獨家授權合約，將分批支付總金額達1.405億美元的簽約金、里程碑授權金，以及未來上市依淨銷售額支付的權利金，並已規劃近期將申請進入IND（人體臨床試驗），PEP07已有多家藥廠表達興趣，未來有可能提早授權。

智擎旗下胰臟癌新藥安能得（ONIVYDE）一線用藥，全球樞紐性臨床試驗數據過關，意義重大，合作夥伴IPSEN將搭配已獲得的快速審查資格，向美國FDA遞交適應症延伸的申請，預計將在明（2023）年底、2024年初，取得藥證，未來將向台灣、日本、歐洲提出文件，俟得到藥證後，將可獲得里程金；一線市場將較原本巿場可增加2至5倍的回報，未來發展應具潛力。

智擎資本額14億5686萬餘元，2021年每股獲利2.95元，配息2.7元，每股淨值26.57元，財務狀況良好，在新藥類股中，算是研發、行銷，以及財務均平衡發展，已有具體成果的標的，值得投資人深入追蹤了解。

保瑞現在是製藥股的獲利王，併購安成藥的效益，自從9月起，納入營收後，已逐漸顯現，前3季每股獲利達13.15元，年增45.95%，賺贏去年全年，在生醫股中，獲利排名第四名，僅次於泰博、精華、晶碩。

今年全年度保瑞營收可望衝破百億元大關，每股獲利可望達到20元，去（2021）年每股獲利為11.04元，配發現金股息3.5元，股票股利1元。近年的獲利及股利都相當可觀，目前的資本額是7億5381萬餘元，淨值54.46元，財務狀況佳。

保瑞今年第四季調整營運策略，旗下Twi US（美國安成）經銷美國原廠Celgene的授權學名藥，自明（2023）年3月31日合約到期後，不再續約，未來每月營收約減少5億元，稅後淨利僅減少2千萬元，影響不大，但因為可以増加營運資金新台幣16億元，可用於CDMO的新訂單、新客戶，以及治療胃食道逆流的學名藥Dexilant銷售上，藉此提升營運效能，維持營運成長。

興櫃股漢達新藥研發的多發性硬化症505(b）2新藥Tascenso TM ODT,0.25mg，獲美國FDA核准上市，由於該藥不具苦味，且具穩定性佳的口溶性速崩劑型，頗受市場看好競爭力，有機會搶攻市場15億美元的商機。

漢達取得該藥FDA最終核准，對授權談判增加助力，並可加快未來國際授權進度，短期內將先以簽訂美國市場經銷合約為首要目標，透過經銷商，推動在美國上市銷售。隨著漢達的505(b）2新藥研發進程的推進，營運佈局逐漸開花結果，明（2023)年將會是漢達的收割期，目前正在洽談國際藥廠的授權合約，一旦成功，即可獲得可觀的簽約金與銷售分潤。

漢達目前在手的重磅藥物包括治療胃食道逆流的首發學名藥HND-002，以及多發性硬化症新藥HND020，治療癌症的505（b)(2)新藥HND-033，也正申請藥證中，將為明年開啓新一波的成長動能。

北極星藥業-KY研發的治療肺間皮癌新藥ADI-PEG20，全球多國中心三期臨床試驗也已解盲成功，主要及次要指標均達統計學上顯著意義。主要療效指標延長肺間皮癌者整體存活率與惡化存活期均達標，後續將會繼續完成臨床試驗報告，預計明年初送件申請藥證。

北極星藥業-KY運用FDA快速審查資格（Fast Track)，依規定半年內需回覆推估，下半年會有機會取得藥證，將採取分區授權方式處理。該項新藥有別於目前大多數人使用的化療、標靶、免疫療法，而是採用代謝療法，搭配聯合用藥的方式進行，搭配聯合用藥的方式治療，這是全球第一個聯合化療的代謝用藥。

目前肺間皮癌在美國每年約有3.8萬人罹患，市場雖屬有限，但可透過後續啓動其他適應症，逐步推動試驗，有助於開擴未來新藥領域的發展。

新藥研發不易，風險高，三期試驗解盲成敗難測，市場開發或授權金取得，都需要相當時間，而且目前藥品市場大多被歐美大藥廠把持，新藥即使解盲成功，取得藥證，後續與藥商的談判，以及行銷簽約，都具一定的風險，投資人在選擇新藥股標的時，一定要做足功課，或具備一定的專業，才可考慮投資，否則不建議輕易進場買賣，以免遭受不可測的風險。

★投資一定有風險•理財請務必慎思★
生醫產業
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北極星藥業-KY
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