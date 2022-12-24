【台灣九合一延長賽詭譎多變】曾俊傑突宣布退出國民黨　搭檔民進黨康裕成角逐高雄正副議長

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）明天(25日)台灣各縣市、直轄市議會議員宣誓就職，隨即將舉行議長、副議長選舉，可說是九合一選舉延長賽。

民進黨高雄市黨部今 (24日) 下午宣布，由康裕成搭檔今天剛宣布退出國民黨的曾俊傑參選正副議長。

曾俊傑傍晚現身民進黨高市黨部表示，在無黨籍前輩推舉下，代表無黨聲音與康裕成搭配。

民進黨今晚在高雄市黨部舉行會議，曾俊傑也現身，現場接受媒體聯訪表示，自己退出國民黨，現在是無黨籍，並在無黨前輩推舉下，代表無黨聲音與康裕成搭檔，「民意代表在什麼位置都是以民意為優先，一起為高雄努力、打拚。」

高雄市議會正副議長選前一天，曾擔任國民黨高雄市議會黨團總召的曾俊傑突襲宣布退黨。他上午透過民進黨高雄市黨部新聞群組發布聲明，退出國民黨黨團運作，下午又發聲明退出中國國民黨高雄市黨部。

民進黨高雄市黨部隨後發布新聞稿，推出「民無配」，由康裕成、曾俊傑角逐正副議長寶座。在不分黨派合作下，穩定議會、加速高雄建設發展。

中央社報導，高雄市議會共65席，藍綠均未過半，國民黨29席、民進黨27席，在無黨籍黃捷和台灣基進張博洋日前先後宣布加入民進黨團運作；如今國民黨又少了曾俊傑這一席次，讓選情更加詭譎。

其他7人中，台聯吳銘賜，無黨籍高忠德、范織欽立場較親綠；無黨聯盟朱信強、陳善慧、李順進，及無黨籍原民議員陳幸富4人成為正副議長選舉之爭關鍵。

民進黨高雄市黨部主委許智善表示，康裕成是前議長，曾俊傑已退出國民黨加入無黨籍聯盟，2人可說是強強組合，盼首輪投票就順利拿下正副議長。高雄市在市長陳其邁帶領下，打下產業轉型重要基礎，為不分黨派使議事和諧、有效推展市政，決定共同支持此組合。

國民黨高雄市議長參選人

現任副議長陸淑美宣布退選

除了曾俊傑宣布退黨，原將代表國民黨參選高雄市議長的現任副議長陸淑美，今上午也發聲明表示退選。國民黨團下午召開會議，秘書長黃健庭親自南下出席，與國民黨高雄市黨部主委許福明、黨籍議員討論，並在會後接受媒體聯訪說：「很多狀況還在努力掌握中，會盡最大努力到最後一刻」。

今年代表國民黨參選高雄市長的柯志恩，曾協助站台曾俊傑，對此她接受媒體聯訪表示，國民黨這次選上29席議員，原有很好的空間，卻有人「帶槍投靠」，對這樣的結果深表遺憾，黨中央應做後續處理。

國民黨在2020年7月高市議長補選時也曾分裂。當時就是擔任副議長的陸淑美與曾麗燕競爭，後經假投票選出曾麗燕代表參加補選；最終曾麗燕順利以35票獲選議長，黨內議員未跑票，但陸淑美卻退出黨團LINE群組，媒體解讀為對議長補選有所不滿，時任黨團總召的曾俊傑則在選後辭去總召職務。

據悉民進黨高雄市議會黨團確定由康裕成出馬角逐議長，包括黨內的湧言會，以及台灣基進高雄市議員張博洋隨即發出聲明表態全力支持。

湧言會在這次九合一大選結果出爐後，即表達尊重市長陳其邁對於議長人選決定。湧言會表示，陳其邁著眼未來市政穩定及府會和諧，為努力爭取票數極大化，在過程中積極協調，湧言會表達高度肯定。今天議長人選正式出爐，湧言會全體成員將全力支持。

台灣基進張博洋聲明支持與力挺，肯定康裕成是三民區非常優秀的資深議員，不論是本土意識堅定、抑或是議員職責上專業程度，都備受鄉親肯定。期待康裕成帶領高雄本土派議員再度擔任民主火車頭，展現團結，光復議會。

另外，對於近日隔壁的台南市議長選舉黑影幢幢，爭議新聞頻傳，讓諸多台派選民擔心跑票事件又捲土重來。張博洋也呼籲，綠營議員莫做出形同「背刺台派」的跑票行為，台派甫經歷大選挫敗，急需一劑強心針穩住士氣，跑票背刺勢必讓本來低迷的士氣再受重創「切莫當本土的罪人」。

高雄縣市合併後議會選舉，第1屆許崑源以34票擊敗康裕成31票，讓康裕成跟議長寶座擦身而過。第2屆康裕成獲39票當選，成為高雄市首位女議長。這屆再度回鍋參選議長。

66歲的康裕成是台大法律系畢業，1998年被民進黨徵召參選高雄縣議員，主打「阿扁的學妹」進入政壇，先後任7屆議員。