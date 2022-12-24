巴黎槍擊案3死3重傷 外界懷疑為種族仇恨犯罪

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）巴黎中部地區昨（23）日發生一起槍擊事件，造成至少3人喪生。由於遭到攻擊的目標是一處庫德族文化中心，且槍擊犯之前曾有過因針對種族的暴力犯罪事件，警方已經將種族歧視的仇恨性犯罪納入調查方向當中。

半島電視台報導，現有消息顯示，嫌犯是一名年長的白人男性，現年69歲，他在第十區的庫德族文化中心、當地餐廳及髮廊開槍射殺了兩男一女，另外三名因此受傷的受害人，其中一名受到致命性的槍傷正在接受搶救，另外兩人的傷勢也十分嚴重，而警方到場後並嫌犯雖未抵抗即遭到逮捕，不過也有受傷。

巴黎檢察官Laure Beccuau則指出，嫌犯之前就曾因為種族歧視的暴力犯罪遭到逮捕。他在去（2021）年年底持劍攻擊了巴黎難民營中的帳篷，並因此遭到逮捕，最近才因「不明原因」出獄，未料卻又再次犯罪，而考量到受害社區的文化背景，加上嫌犯的犯罪記錄，雖然法國政府表示目前沒有任何證據表明這是一起種族動機的犯罪，外界對此的懷疑仍舊甚囂塵上。

另一方面，這也是庫德族人睽違近10年再次成為謀殺案的受害者。2013年三名活躍於社會運動的庫德族婦女遭到殺害，其中一人更是被美國、北約及歐盟視為恐怖組織的庫德族工人黨（PKK）共同創辦人。

對此，儘管目前無法將10年前的案件與此做連結，文化中心仍抨擊指出，在10週年的此時再次發生類似案件，是法國政府未能妥善保護庫德族人安危的又一次驗證。