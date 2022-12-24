【台灣國旗飄揚國際】 我國空氣槍好手 「真槍實彈」獲IDPA最高賽事多重獎項

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）今年9月，四位台灣民間空氣槍神射手，帶著保衛家園、發揚台灣的夢想，前往美國科羅拉多州，踏上最高殿堂—國際防衛手槍協會（IDPA）所舉辦的美國國家盃錦標賽。在此之前，他們從未使用真槍練習，卻一舉斬獲多個獎項，更讓台灣國旗飄揚國際。

於新竹半導體公司任職的葉建廷、 前海巡署武器教官沈志亮 、國中化學老師鄭嘉華，以及小提手兼作曲家王茂榛，打遍台灣無敵手，今年更得以代表台灣前往美國參加IDPA最高賽事，相當令人振奮。然而，受限於台灣法規，4人出發前僅能以擬真空氣槍訓練，賽前僅有寥寥數日，在時差、陌生高海拔沙漠地區、甚至新冠確診等挑戰下適應真槍，與習慣真槍訓練的選手競賽，不可謂不吃虧。

（圖／台灣英文新聞）

儘管如此，4位台灣之光不負眾望，力壓國際各方頂尖好手。沈志亮榮獲「準照組最精準射手獎」及ESP強化現役手槍組MM級第一名；王茂榛榮獲CO光學瞄具組MM級第一名；葉建廷榮獲ESP強化現役手槍組MM級第三名；賽前確診新冠肺炎的鄭嘉華，更榮獲「國際最精準射手獎」及SSP原廠現役手槍組 SS級第二名。

（圖／台灣英文新聞）

獲獎令人欣喜，然而讓他們深受感動的，是台灣國旗於會場自由飄揚的畫面。身為前職業軍人的沈志亮表示，一般民眾可能無法體會，但當國旗升起的那刻，他淚流滿面。鄭嘉華也分享，主辦單位得知台灣國際場合不被允許展示國旗後，便將台灣國旗留下，並承諾未來若有台灣人參賽，就會升起我國國旗。

俄烏戰爭的殘酷以及近年台海緊張局勢不斷升溫，國人對於拿起槍枝、保家衛國的意識也空前高漲，更多人選擇接受槍枝訓練，以應對可一觸即發的家國存亡之戰。

IDPA Taiwan負責人江宇斌向台灣英文新聞表示，「我們要的國防是否每個人都得拿著槍上戰場，我不這麼認為，可能他是一個工程師，他可以做好非常棒的事情，勝過他拿槍；但是如果他不知道用槍的危險，這會帶來更多的災難... 我們已經是個民主自由的國家...我覺得可以讓民眾多一點學習去了解他可能以後會面臨的危險，我覺得射擊運動是個好的開始。」