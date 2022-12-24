陳吉仲批ECFA導致台灣仰賴單一市場 拚轉向水果外銷中國今不足3%

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）農委會主委陳吉仲日前質疑ECFA之於台灣農業長期發展，今（24）日又進一步表示，中國片面禁止台灣產品進口，台灣應降低倚賴不友善單一市場，並表示台灣水果目前輸出中國比例已降至3%以下。

日前陳吉仲在網路節目指出，「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）早收清單倚賴單一市場，是否真的為了台灣農業長期發展，「可以打問號。」中廣董事長趙少康質疑，農產品外銷受阻，就編理由說ECFA對長遠不好，都說和氣生財，民進黨卻一邊賺別人錢一邊罵人。

中央社報導，陳吉仲今日受訪提及，中國片面暫停多項台灣農漁產品輸入，不符國際規範，台灣應降低倚賴不友善單一市場，目前台灣水果與其他農產品外銷市場轉向有成，相較先前已大幅降低對中國依賴。

陳吉仲表示，兩岸加入WTO之後，一開始有所謂的ECFA18項早收清單，2011年施行ECFA，用零關稅、甚至用比較簡易的防檢疫，讓台灣農漁產品大量地往中國市場，造成大幅度倚賴單一市場，過去所有統計資料可以呈現此演變。

中國自去年2月開始暫停台灣鳳梨輸入，去年9月暫停釋迦、蓮霧輸入，今年6月所有柑橘類包含文旦等10幾項被暫停輸入，還有石斑魚、竹筴魚、白帶魚，12月8日台灣業者被暫停輸入水產品。

陳吉仲提出兩點質疑，首先「全世界雙邊簽署自由貿易協定的國家裡面，透過零關稅，有哪一個國家的自由貿易協定，可以有這麼多片面暫停農漁產品輸入？」

再者，「除了對台灣這麼多農漁產品採取不符合國際規範暫停進口，它（中國）有對其他國家採取這麼多產品禁運嗎？」

陳吉仲重申，面對這樣情勢的時候，理當依照總統蔡英文、行政院長蘇貞昌的要求，降低倚賴這個不友善單一市場，全部往新興市場或既有市場美、日、東南亞邁進。

陳吉仲也進一步說明，5年前台灣水果出口有8成5倚賴中國單一市場，今年到12月為止，出口到中國占「不到3%」，到日本已超過5成；目前農產出口美國占比第1、日本第2，且有拓銷、加工因應的農產品，價格都維持得不錯，最近的魷魚、秋刀魚、鰹魚也會加工、凍儲因應。