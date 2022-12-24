一杯咖啡500元！全家首家咖啡店坐落台北　Let’s Cafe PLUS熱門品項一次看！

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)全家便利商店與與日本咖啡大廠UCC攜手合作推出咖啡廳「Let’s Cafe PLUS」，坐落中山鬧區，40坪室內空間有30個座位，最貴的一杯咖啡竟要價500元！

全家首間咖啡店「Let's Cafe PLUS」搭配專業咖啡機設備La Marzocco與瑞士進口TONE手沖機，開發義式、滴淬、冰滴、氣泡、調酒共5大系列25種咖啡飲品，從最便宜「經典美式」中杯80元，到要價500元的每日限量「台灣雲林古坑藝妓」冰滴咖啡都有！

全家16年來持續優化其咖啡品質，銷量一路推升至每年約1.6億杯，2018年結合便利商店、專業咖啡機台、輕食櫃的「複合店」試水溫，到2022年最新的「Let’s Café PLUS 品牌體驗店」，足見品牌野心。

除了咖啡，店內提供咖啡調酒、輕食與甜品，招牌「克拉芙棒」發想自比利時鬆餅，有巧克力莓果、大阪燒沙拉等5種甜鹹滋味；法式烘焙名店「法朋」的老奶奶檸檬蛋糕、焦糖肉桂捲、波爾多軟木塞；活力沙拉、匠心三明治、可頌夾心堡，全都選用玉美生技的在地履歷蔬菜、大武山牧場雞蛋與全家榮獲Clean Label潔淨標章認證的匠土司。

品牌美學部分，IF OFFICE設計總監馮宇操刀品牌識別、有靚設計規劃店空間、APUJAN詹朴設計制服，藍白色系走地中海風，整體空間寬敞明亮。

Let's Cafe PLUS

店址：台北市中山區中山北路二段71號

開幕日期：12/22-12/25試營運；12/26正式開幕

營業時間：每日上午7:30至晚間21:00，平、假日皆有營業

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