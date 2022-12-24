中國青島日增50萬確診、全國逾2.8億人染疫 中媒：新冠感染率全球第一

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）中國當局自放寬防疫措施後就「蓋牌」，23日山東省青島市成首度公開監測數據，揭露目前每日約49萬到53萬例確診，且「疫情高峰期還未到來」，日前更有中媒荒腔走板以「中國染疫速度全球第一，疫後經濟復甦定為全球第一」為內容報導，儘管文章已下架但仍令人傻眼。

官方蓋牌數據失真

中國實施嚴格封控3年引發「白紙革命」，遂大規模鬆綁防疫政策，但因驟然鬆綁缺乏相應措施，當地人民接種國產疫苗效果堪憂，且高危險族群疫苗接種率尤其低下，疫情趨向失控。然而，當局卻一手遮天，以中國衛健委公布數據為例，23日通報的山東省染疫人數僅有31例。

青島估每日近50萬人染疫 仍未到高峰期

根據青島市衛健委於23日晚間公布數據，目前青島市每日新增感染人數實為49到53萬，但這並非「疫情高峰期」，預計25、26日將在此基礎上以10%的速率增加。將在此基礎上，以10%速度快速增加，而現在僅是高峰來臨前的快速傳播時期。

星島日報則分析，「特大城市」青島市常住人口逾1000萬，依每日50萬人感染計算，只需20天左右，該市可基本達成群體免疫的終極目標。

會議紀要打回原形：累計確診達2.48億人口

中國各地疫情真實情形如何，中國內部早就了然於心。網傳中國國家衛健委21日的會議紀要顯示，根估算，中國20日單日新增感染人數直逼3700萬人，並逐日攀升；12月1日至20日累計已高達2.48億人確診，占總人口的17.56%。

會議紀要還指出，隨著中國全國防疫措施進一步調整，加上春運和春節期間人群大規模流動，預計12月下旬，將有多個省區將陸續進入疫情流行高峰期。且目前疫情上升迅速的省區，正在或即將呈現「由省會城市向中小城市和農村地區輻射」的態勢。且在疫情流行高峰後1週左右，將出現重症和非重症高峰。

中國國家衛健委主任馬曉偉更在總結中表示，「病人馬上就來到我們面前」，要求醫院不要逃避推諉，應直面疫情挑戰。

另類大國崛起？ 中媒：新冠感染率創全球第一

疫情地方拉警報，全國上發條，然而中媒《網易新聞》22日發布一篇名為「中國速度再次創造奇蹟，新冠感染率創全球第一」的報導，宣稱目前中國防疫全面開放後，新冠感染率飆升，目前已有2.9億人次遭感染，可說是「其他國家無法相比」。文中提到各省份感染人數不相上下，「無法確切統計數據」。

文章還以重大疫區北京的地鐵人流量復甦為例，稱若疫後恢復情況好，「一定會創造出中國速度和奇蹟」。該篇「驚世奇文」甫於微博發布就遭撤除，網友截圖存證之於，不免傻眼諷刺「奇蹟」一詞竟能如以使用。