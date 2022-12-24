12/24台灣本土+17,949例、死亡+36例 本土中重症+102例

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增18,066例COVID-19確定病例，分別為17,949例本土個案及117例境外移入；另確診個案中新增36例死亡，皆為重度感染；本土中重症則新增102例。

指揮中心表示，今日新增之17,949例本土病例，為8,102例男性、9,828例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。

指揮中心進一步說明個案區域分布，新北市(3,533例)，臺中市(2,240例)，桃園市(2,062例)，臺北市(1,994例)，高雄市(1,852例)，臺南市(1,420例)，彰化縣(870例)，新竹縣(635例)，新竹市(560例)，苗栗縣(427例)，屏東縣(397例)，雲林縣(316例)，南投縣(303例)，宜蘭縣(281例)，嘉義縣(265例)，基隆市(243例)，花蓮縣(172例)，嘉義市(159例)，金門縣(93例)，臺東縣(82例)，澎湖縣(44例)，連江縣(1例)。



指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為20例男性、16例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、32例具慢性病史、26例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月28日至12月21日，死亡日期介於6月27日至12月21日。



指揮中心說明，今日新增117例境外移入個案中，為62例男性、55例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本(6例)，中國及韓國(各4例)，香港及新加坡(各3例)，美國、英國及奧地利(各1例)，另94例感染國家為調查中。入境日期介於今年11月23日至12月22日。



指揮中心統計，截至目前國內累計8,681,672例確診、15,075例COVID-19死亡病例。指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

圖／中央流行疫情指揮中心提供