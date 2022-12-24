【俄烏兩樣情】普丁首認「戰爭」盼盡快結束 烏克蘭累計已獲美國950億美元援助

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）俄烏戰爭逾300日，俄國總統普丁首度承認俄烏軍事衝突為「戰爭」，烏克蘭總統澤倫斯基則首度赴美訪問，獲多項援助。美國今年已提供約500億美元援助，加上眾議院於美東時間23日通過的450億美元援烏方案，美國對烏經濟軍事援助已累計達950億美元。

俄國於今年2月24日對烏克蘭發動「特別軍事行動」，不料烏克蘭在澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的領導下頑強抵抗，又有美國等西方陣營源源不絕提供經濟軍事援助，生生將閃電戰打成曠日廢時的持久戰。期間俄軍屢戰屢敗，更被揭露犯下罄竹難書的惡行，普丁（Vladimir Putin）騎虎難下，在國內外巨大壓力下，首度鬆口將這場「特別軍事行動」稱為「戰爭」，並表示希望盡快結束戰爭。

法新社指出，自入侵烏克蘭以來，俄國官方一向以「特別軍事行動」指稱，並立法將當局認定之誤導性術語視為「犯罪」。因此，普丁於新聞發布會上的說，相當耐人尋味。

反觀澤倫斯基，21日旋風訪美10小時，在國會山莊發表激動人心的歷史演說，強調美國的援助「並非慈善」，而是「對全球安全與民主的投資。」

此行，澤倫斯基帶回了美國國防部追加的18.5美元軍事援助，美國國會額外追加的濟軍事援助的承諾，以及美國提供愛國者地對空導彈系統承諾。儘管其他想要的主力戰車、戰機與長程地對地飛彈都落空，澤倫斯基此行仍可謂大有斬獲。

路透社報導，美國國會動作快速俐落，美東時間23日，眾議院通過對烏克蘭的44.9億美元援助方案，這是22日參議院批准的1.66兆美元政府開支法案的一部分，現將送交總統拜登（Joe Biden）簽署成法。澤倫斯基今日特地推文，感謝美國國會與民主、共和兩黨領袖，稱美國在此艱困時刻與烏克蘭站在一起「至關重要」。

據統計，戰爭爆發後，美國今年已提供約500億美元援助，加上眾議院於美東時間23日通過的450億美元援烏方案，美國對烏經濟軍事援助已累計達950億美元。