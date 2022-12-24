火影忍者特展台北登場！神還原8大經典場景　5大沈浸互動體驗區秒變身

（台灣英文新聞／娛樂組 綜合報導）成為火影接班人！火影忍者動畫20週特展自即日起於台北新光三越信義A11登場，一起來看看展區亮點！

火影迷必拍！八大經典場景神還原、動畫人物設定稿一次看得夠

從經典招數如佐助的「萬花筒寫輪眼」到卡卡西老師的「封邪法印」，精彩招數完整重現！而動畫當中多個令人難忘的片段，像是鳴人父子在第四次忍者大戰當中使用九尾陰陽陣的「父子共鬥」場面、第四次忍者大戰「五影對戰宇智波斑」的熱血場景、《慕留人 -火影新世代-》當中鳴人跟慕留人合力製造「螺旋丸」打敗桃式、《慕留人 -火影新世代-》中的「七代目火影辦公室」，全都擬真還原在展場中！其中鳴人及佐助在「終末之谷」的最終戰役，打造出兩人熱血激戰的場面，讓粉絲身歷其境感受鳴人的螺旋丸及佐助千鳥忍術的威力！還有蛤蟆文太結合煙霧氣效果，展現「仙人模式」初登場的磅礴場景，讓粉絲拍翻天啊！其中動畫人物設定稿呈現，火影迷還不快衝！

五大互動沈浸式體驗區 一秒變身忍者 施展通靈陣你也行

結合聲光效果打造五大互動沈浸式體驗，首先登場的「通靈陣」結合燈光感應效果，粉絲觸地展開通靈之術，接著來到妙木山深處寺院，與「大蛤蟆仙人」合影留念後，來到「火影世界地圖」互動展示台，幫粉絲重新回味忍者五大國！再來跟著佐井使用「超獸偽畫」忍術畫出野獸來拍照吧！加上精心打造的和室「燈箱紙門」透露出角色人物剪影，透過剪影看看誰才是真正的火影鐵粉！

忍者怎麼能餓肚子 雙棍冰棒、三色糰子帶你一秒到日本

想要品嚐《火影忍者》動畫中的美食嗎？來到火影商店街拿起「雙棍冰棒」，感受自來也與鳴人的羈絆，跟朋友一人一半最對味！鼬最愛的「三色糰子」也將神還原到現場，讓火影迷跟著鼬走進童年的回憶殺當中！想要獲得動畫當中的忍具嗎？快來吃看看「苦無造型雞蛋糕」，雞蛋糕內附贈起爆符造型小卡，吃完後還可以帶回家收藏！

居家及辦公用品也能有火影忍者的相伴

家中小物當然也要充滿火影啊！印有《火影忍者》動畫20週年主視覺及曉組織經典標誌的「地墊」陪伴你度過冬天除了居家用品外，上班也要火影一同來應援！印有超殺人柱力及《慕留人 -火影新世代-》的兩款造型「電競滑鼠墊」陪伴粉絲一掃上班的Blue！裝文具的收納袋也直接化做「捲軸筆袋」，快拉開卷軸放進文具小物吧！印有各式符號造型的「杯套」讓粉絲外帶飲料也能擁有火影滿滿的愛，飲料怎麼能少了「吸水拼圖杯墊」，除了可以當杯墊以外，裡面還有拼圖考驗粉絲腦力；辦公室、家中都需要用到的衛生紙，套上充滿熱血火影忍者圖案的「衛生紙套」幫衛生紙穿上新衣！

靠穿搭配件成為最潮火影忍者 捲軸造型後背包超吸睛

專業忍者不能缺少的潮流配件！穿上三種不同圖案的火影忍者「T恤」，再戴上色彩繽紛的單字造型「刺繡老帽」及經典雲紋印花「拖鞋」，包準你成為時下最潮的火影忍者！光是包包就有三種讓粉絲選擇，第一種以《火影忍者疾風傳》、《慕留人-火影新世代-》及《火影忍者》動畫20週年為設計靈感的三款大容量「帆布提袋」，不用擔心東西放不下！第二種以經典角色人物出發，分別是鳴人、佐助、卡卡西及20週年紀念款的「束口後背包」，讓喜愛角色應援你的出門日常！第三種封印之書造型的「捲軸後背包」，絕對讓你成為路人注目焦點！

外出必備小物在這也能找到 多款圖案不必擔心撞款 心動不如行動

生活小物也要有火影忍者的蹤跡！邁入冬天陰雨綿綿的天氣，出外記得帶上火影帽子「折疊傘」，經典造型讓你出外絕不撞傘！代表宇智波家族的家徽及八卦的封印式圖案的「零錢包」，替零錢找到一個專屬的家！搭交通運輸更不能少的「悠遊卡證件套」，五款造型等著你來收藏！冬天怎麼能少掉保溫杯？快拿起漆黑高質感的鳴人、佐助造型「保溫杯」，裝入溫熱的飲料最對味！

收藏型玩家別錯過 各大橋段經典還原的迷你磁鐵相框陪你一起走過成忍之路

火影鐵粉也有選擇困難症嗎？多達10款「迷你磁鐵相框」幫粉絲複習十大不同經典橋段，不怕忘記720集的內容！六入一組的「角色簽名板」，火影迷想到的經典角色全都有，怎麼能夠不珍藏啊！6款不同造型的「刺繡貼紙」，選不出要哪一個圖案的鐵粉就是全都包！

展覽資訊

日期：2022年12月24日 – 2023年2月12日

地點：台北市信義區松壽路11號6樓（新光三越 A11 6樓）

票價：全票$360/優待票$300/愛心票$180

營業時間：11:00~20:00（最後入場時間19:40）