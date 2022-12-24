博客來好意思？打掃20年清潔婦遭解雇無退休金　網揚言抵制台灣無良企業

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）知名線上書城博客來引公憤！欺負不識字清潔婦簽下「承攬契約」，打掃超過20年突然被辭退，且沒有勞健保及退休金，大鯨魚欺負小蝦米事件再度上演。

陳又新律師昨（23）日在臉書發文，一名清潔阿姨在博客來工作20多年，突然被博客來辭退，一直以來沒有勞健保、沒有三節禮金的她，直到現在才知道連退休金也拿不到。

陳又新指出，雙方明明是僱傭關係，但因為阿姨不識字，當初和博客來簽下的卻是「承攬契約」，他解釋，「因為在僱傭關係下，博客來應該要幫阿姨保勞健保、提撥退休金，更要在非自願性解僱時，給付預告工資及資遣費。但博客來利用阿姨不識字，每年跟阿姨簽承攬契約，這麼一來，博客來就不用付這些錢了。」

陳又新強調，這類「假承攬真僱傭」的把戲在台灣中小企業屢見不鮮，「我怎麼也沒想到，網路書店霸主也幹這種事，還把這種違法手段用在這位工作20幾年、月薪只有2萬9500元的艱苦人身上。真應了那句老話，負心每多讀書人」。

政治大學法學院副教授劉宏恩分享陳又新文章表示，他身為讀書人、愛書人、買書人，也是經常在博客來消費的多年鑽石級會員，希望博客來能針對陳又新所說的侵害弱勢勞權的事情出來解釋一下。否則他無法接受自己一面跟博客來下單買「二十一世紀資本論」，「一面看你優雅地拿著刀叉吃弱勢者人肉」。

有自稱是博客來前員工的網友透露，「這位阿姨真的盡心盡力，人很親切又好！公司清潔阿姨只有一位，每天幫幾百位員工收垃圾、清潔環境，人健談又友善，堂堂一個知名企業真的母湯這樣欸」。

消息一出網友揚言抵制博客來並且灌爆其官方臉書，並在最新貼文下方留言，「你們這種欺壓勞工的無良企業，也好意思說台灣最美麗的風景是人」、「賣書的欺負不識字的婦人，簡直可惡」、「一間大企業不應該這樣欺負基層員工」。

統一超商發布聲明回應，感謝這位長期服務於博客來的夥伴，藉由此事件讓公司發現博客來內部問題。為積極改善內部制度並確保各項夥伴關係，針對此案，博客來總經理江呈欣立即調離現職，並即刻啟動內部調查。

統一超商強調，博客來長期重視工作夥伴關係，除遵循勞基法外，更希望與時俱進調整兼顧夥伴在公司發展時各項福利。針對此事，公司已經進行調查。